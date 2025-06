Temporale rovina il party pre-nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: vip in fuga, ombrelli e video virali.

Una serata da sogno trasformata in un imprevisto rocambolesco: Jeff Bezos e Lauren Sanchez, protagonisti di uno dei matrimoni più attesi del 2025, hanno visto il loro elegante party pre-nuziale a Venezia interrotto da un violento temporale. L’evento, organizzato giovedì 26 giugno presso il chiostro della Madonna dell’Orto, è stato travolto da raffiche di vento e pioggia intensa che hanno costretto i circa duecento ospiti vip a fuggire in fretta sotto grandi ombrelloni. Ma scopriamo che cosa è successo.

Vip in fuga: da Kim Kardashian a Leonardo DiCaprio

Tra gli invitati illustri figuravano Kim Kardashian, Kylie Jenner, Orlando Bloom, Mick Jagger, Oprah Winfrey e Leonardo DiCaprio.

Molti sono stati immortalati mentre correvano sotto la pioggia battente per raggiungere i taxi ad acqua, che hanno lasciato la location con 45 minuti di anticipo rispetto alla mezzanotte, orario previsto per la chiusura dell’evento.

Jeff Bezos

Kim Kardashian ha condiviso un video della tempesta in laguna, diventato subito virale sui social. Anche Kylie Jenner ha postato una storia all’interno del vaporetto in cui documentava la fuga degli ospiti.

Una festa di lusso rovinata… ma il morale resta alto

Nonostante il temporale, Lauren Sanchez – in abito dorato e spalle scoperte – è stata vista sorridente mentre lasciava la festa protetta da quattro uomini in smoking con grandi ombrelli. Il suo look ha fatto discutere tanto quanto l’imprevisto meteorologico.

Il matrimonio tra Jeff Bezos, 61 anni, e Lauren Sanchez, 55, si celebrerà oggi venerdì 27 giugno, con festeggiamenti previsti fino a sabato 28. La coppia, legalmente sposata da almeno un mese negli Stati Uniti, sta per coronare il proprio amore con una cerimonia simbolica in Italia dal valore stimato di 25 milioni di euro.

Nonostante la pioggia, il matrimonio dell’anno è appena cominciato. E con Jeff Bezos protagonista, nulla viene lasciato al caso, meteo escluso.