David Beckham operato al polso. Victoria posta un messaggio enigmatico: nuova frecciata al figlio Brooklyn.

David Beckham è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico al polso. L’ex calciatore, ora presidente dell’Inter Miami, ha subito un’operazione per riparare una frattura mal consolidata risalente a oltre vent’anni fa. A darne notizia è stata la moglie Victoria Beckham attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, in cui ha condiviso due immagini del marito: una mentre sorride nel letto d’ospedale con un vistoso gesso blu, e l’altra in cui mostra un braccialetto con la scritta “Guarisci presto“, probabilmente un regalo della figlia Harper. Ma un dettaglio ha sollevato interrogativi sul difficile rapporto con il figlio Brooklyn. Scopriamo i dettagli.

Le condizioni di salute di David Beckham

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, David Beckham avrebbe avvertito un dolore acuto negli ultimi giorni.

Gli esami avrebbero evidenziato che una vite inserita anni fa per una frattura riportata durante una partita con l’Inghilterra si era spostata, provocando dolori intensi.

David Beckham e Victoria Adams

L’intervento è andato a buon fine e il recupero è già iniziato. I fan dell’ex capitano della nazionale inglese si sono subito mobilitati sui social, augurandogli una pronta guarigione.

Frecciata social a Brooklyn Beckham

Ma a far discutere è soprattutto il contenuto del messaggio di Victoria Beckham. La stilista ha scritto “Guarisci presto papà” scatenando subito i sospetti dei fan più attenti.

L’uso del termine “papà” è stato interpretato da molti come una nuova frecciata al figlio primogenito Brooklyn, con cui i rapporti familiari sembrano essere ancora tesi. Il giovane, infatti, era assente alla recente festa per il cinquantesimo compleanno del padre, e ciò aveva alimentato ulteriori voci su un possibile allontanamento.

Il post di Victoria porta così nuovi a interrogativi sulla situazione familiare dei Beckham, una delle famiglie più osservate del panorama dello spettacolo internazionale.