Vittorio Feltri compie 82 anni: sorpresa organizzata da Melania Rizzoli con Mara Venier, poi scatta un bacio inatteso.

Il 25 giugno, Vittorio Feltri ha compiuto 82 anni. Conosciuto per la sua schiettezza e il suo carattere burbero, il giornalista ha più volte dichiarato di non amare le celebrazioni, preferendo evitare ogni tipo di festa. Tuttavia, quest’anno qualcosa è andato diversamente. A organizzare una sorpresa per lui ci ha pensato Melania Rizzoli, sua grande amica e confidente, che ha voluto rendergli omaggio con un pranzo milanese riservato a pochi intimi. Insieme a lei, immancabile un’altra cara amica del noto giornalista: Mara Venier. Ma il colpo di scena inaspettato ha colto di sorpresa i fan della conduttrice televisiva. Scopriamo che cosa è successo.

Melania Rizzoli: “Un brindisi al Direttorissimo”

A raccontare l’evento è stata la stessa Rizzoli sui social: “Il brindisi in onore del Direttorissimo per il suo 82esimo compleanno. L’età anagrafica è superata da quella biologica. Vittorio non ama i compleanni, ma si è commosso e non mi ha rimproverato“.

Alla festa erano presenti solo gli amici più cari, tra cui Mara Venier, che ha condiviso alcuni momenti della giornata con storie e immagini.

Il bacio tra Vittorio Feltri e Mara Venier: gesto affettuoso e inatteso

Tra i momenti più commentati del compleanno di Vittorio Feltri spicca un tenero bacio sulle labbra con Mara Venier, avvenuto durante il taglio della torta. Un gesto affettuoso, semplice ma che ha attirato l’attenzione dei fan sui social.

La Venier era seduta alla sua destra, mentre alla sinistra c’era Melania Rizzoli.

Feltri, tuttavia, è sposato da 55 anni con Enoe Bonfanti, che ha definito “Una maestrina dalle gambe bellissime che mi ha salvato la vita“. Nonostante alcune “distrazioni”, come lui stesso le chiama, Feltri non ha mai pensato di lasciare la moglie: “Come fai a lasciare una famiglia con cinque figli?” aveva dichiarato.