Ligabue ritrova un anello perso durante un concerto e lo regala al fan che glielo riconsegna, la storia emozionante.

Durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma nel luglio 2023, Luciano Ligabue ha perso un anello mentre salutava i fan vicino alle prime file. Nessuno si aspettava che quel piccolo oggetto, inciso con la scritta “per sempre“, avrebbe dato il via a una storia tanto commovente quanto unica. L’anello, ritrovato da una bambina, figlia di Rocco Di Cosola, grande fan del rocker emiliano, è rimasto per mesi senza destinatario certo, fino a quando Rocco non ha notato delle foto in cui Ligabue lo indossava. Ma scopriamo i dettagli dell’incredibile storia.

Ligabue: un simbolo affettivo dal valore inestimabile

Non si trattava di un semplice gioiello. L’incisione e il contesto in cui l’anello era stato visto per l’ultima volta lasciavano intuire un forte legame emotivo. Rocco ha tentato di contattare Marco Ligabue, fratello di Luciano, ma senza successo.

Luciano Ligabue

La famiglia Di Cosola, però, non ha mai perso la speranza di restituirlo al legittimo proprietario.

Dopo un tentativo fallito a Vercelli nel 2024, quando Rocco ha mostrato l’anello al figlio di Ligabue, Lenny, il destino ha voluto che il vero incontro avvenisse nel 2025, durante un concerto a Campovolo. Lì, vicino a casa sua a Reggio Emilia, Ligabue ha finalmente riconosciuto l’anello come proprio. Colpito dall’onestà e dalla perseveranza della famiglia, ha deciso di compiere un gesto che ha lasciato tutti senza parole: ha regalato l’anello a chi lo aveva custodito con tanto affetto per due anni.

Ligabue: i prossimi concerti tra emozioni e grande musica

Dopo questa vicenda che ha avvicinato ancora di più l’artista al suo pubblico, Ligabue tornerà live il 6 settembre 2025 alla Reggia di Caserta.

Nel 2026, doppio appuntamento: il 20 giugno allo Stadio San Siro con “Certe Notti a Milano” e dal 1° maggio con il tour europeo “Certe Notti in Europa”, che toccherà città come Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles e Zurigo.