Il principe Harry invita Carlo e William agli Invictus Games 2027: nuova mossa per riavvicinarsi alla Royal Family.

Il principe Harry sta cercando di fare un passo verso la Royal Family. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il duca di Sussex avrebbe in programma di invitare il padre Carlo III, il fratello William e il resto della famiglia reale agli Invictus Games del 2027, che si svolgeranno al NEC di Birmingham dal 12 al 17 luglio. L’invito ufficiale dovrebbe arrivare entro la fine di giugno, con largo anticipo rispetto all’evento, per permettere al Re di organizzare al meglio la propria agenda. Ma non mancano i problemi. Scopriamo tutti i dettagli.

Un gesto strategico in un momento delicato

L’invito agli Invictus Games, fondati proprio da Harry nel 2014, non è solo un atto formale: rappresenta una vera e propria mossa diplomatica per riallacciare i rapporti familiari dopo anni di tensioni e dichiarazioni pubbliche.

In un’intervista rilasciata alla BBC, Harry ha ribadito la volontà di ricucire i legami con il padre e il fratello. L’esperta reale Katie Nicholl ha confermato: “Il Re desidera avere un rapporto con il figlio minore e i nipoti. Ha una grande capacità di perdono e potrebbe considerare seriamente l’invito“.

Principe Harry

Ma non mancano i problemi che potrebbero mandare all’aria il progetto del duca di Sussex.

L’ostacolo è Camilla

Non mancano però i potenziali ostacoli: gli Invictus Games coincidono con l’80esimo compleanno della regina Camilla, che cade proprio durante lo svolgimento dell’evento. Questo potrebbe rendere complicata la presenza del sovrano, diviso tra impegni familiari e pubblici. Tuttavia, la possibilità di una riconciliazione resta concreta, specie se l’invito sarà accompagnato da ulteriori segnali di apertura da parte di Harry.

Il gesto del principe Harry sarà sufficiente a riaprire le porte di Buckingham Palace? La risposta potrebbe arrivare proprio nei prossimi mesi.