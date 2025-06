Mario Cusitore si dice pronto a tornare a Uomini e Donne in qualsiasi ruolo: “Anche come addetto alle pulizie”.

Nonostante le sue precedenti uscite di scena, Mario Cusitore non ha mai davvero lasciato il cuore di Uomini e Donne. L’ex cavaliere campano è tornato a far parlare di sé con un’intervista rilasciata al settimanale Mio, dove ha espresso il suo desiderio di rientrare nel programma condotto da Maria De Filippi. Ma scopriamo cosa sarebbe disposto a fare pur di tornare nel celebre dating show.

Le dichiarazioni di Mario Cusitore

Nel corso dell’intervista Mario Cusitore ha dichiarato che sarebbe disposto a tutto pur di tornare nel dating show di Canale 5: “Mi rimetterei in gioco anche come addetto alle pulizie… o come tronista!” ha dichiarato con ironia ma anche con un velo di speranza.

Il nome di Mario Cusitore è stato fortemente legato a quello di Ida Platano, ex tronista con cui aveva intrapreso un percorso intenso ma travagliato.

“Quello che saremmo potuti diventare io e Ida, nessuno mai” ha confessato con amarezza, lasciando intendere che, nonostante i tentativi di riconciliazione, la storia tra i due appartiene ormai al passato. Tuttavia, il suo attaccamento al programma e ai ricordi vissuti nel salottino di Canale 5 resta evidente.

L’opinione sulle coppie nate a Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, Mario non ha risparmiato commenti sulle nuove coppie nate a Uomini e Donne. Tra i pochi promossi, ha elogiato la relazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, definendoli “autentici” e sinceri nei sentimenti, a differenza di altre coppie che, secondo lui, non hanno convinto il pubblico.

Oggi Mario Cusitore si definisce single, ma con l’estate ancora tutta da vivere, non esclude nuove opportunità sentimentali. Intanto, il suo messaggio a Maria De Filippi è stato chiaro: è pronto a tornare in qualsiasi veste. Chissà se la redazione raccoglierà il suo invito.