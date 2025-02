Mario Cusitore esce da Uomini e Donne dopo una segnalazione: il cavaliere beccato con un’ex tronista. Scopri cos’è successo.

Uomini e Donne non smette di stupire con nuovi colpi di scena. Secondo le anticipazioni diffuse sul web, pare che il cavaliere Mario Cusitore abbia abbandonato il programma di Maria De Filippi in seguito a una scandalosa segnalazione.

Il cavaliere sarebbe stato beccato mentre baciava un’ex tronista in discoteca. L’ex tronista in questione sarebbe Nicole Santinelli. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e quale sarà il destino di Cusitore nel dating show di Canale5.

Uomini e Donne: la segnalazione che scatena la polemica

Durante l’ultima registrazione del celebre dating show, è emersa la notizia del bacio tra Mario e Nicole. L’informazione è stata confermata dalla stessa Santinelli, che è stata contattata dalla redazione.

Gianni Sperti – www.donnaglamour.it

La segnalazione ha scatenato un acceso dibattito in studio, con Gianni Sperti che ha duramente criticato il comportamento di Cusitore. Ma poi è arrivata la scelta definitiva che ha sorpreso il pubblico presente.

L’addio definitivo al parterre di Uomini e Donne

Dopo le accuse, Mario ha deciso di lasciare il programma senza possibilità di replica. Tuttavia, non è la prima volta che il cavaliere prende questa decisione.

Infatti, già in passato Cusitore era stato al centro di segnalazioni che avevano messo in discussione la sua sincerità nel percorso a Uomini e Donne. Il suo ritorno a dicembre era stato accolto con scetticismo e, alla luce degli ultimi avvenimenti, sembra che i dubbi fossero fondati.

Molti telespettatori e opinionisti ora si chiedono se Mario Cusitore fosse realmente interessato a trovare l’amore o se il suo percorso fosse solo una strategia per ottenere visibilità. Quel che è certo è che, dopo questa vicenda, il suo capitolo a Uomini e Donne può dirsi definitivamente chiuso.