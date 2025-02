Selvaggia Lucarelli evita di commentare Fedez al DopoFestival, rispondendo con ironia a Cattelan. Mistero sulle parole della giornalista.

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata ricca di colpi di scena, come l’inaspettata classifica delle cinque canzoni più apprezzate dal pubblico. Infatti, insieme a Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi, nella top 5 c’è anche Fedez con il brano “Battito”.

La “new entry” nella classifica dei brani preferiti è stato uno dei temi affrontati durante il DopoFestival, ma i telespettatori hanno notato uno strano atteggiamento da parte di Selvaggia Lucarelli.

Infatti, durante la seconda puntata del DopoFestival di Sanremo 2024, Alessandro Cattelan ha provato a coinvolgere Selvaggia Lucarelli in un commento sulla performance di Fedez, ma la giornalista ha dribblato la domanda. Scopriamo che cosa è successo.

Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta con Cattelan

Il conduttore ha iniziato elogiando il rapper: “Oggi Fedez mi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne pensi, Selvaggia?” Domanda alla quale Lucarelli ha risposto con una deviazione ironica: “Ti piace il mio tailleur?“.

Non soddisfatto, Cattelan ha insistito, ricordando il voto che la giornalista aveva dato alla performance di Fedez. Alla fine, la verità è venuta fuori: “Gli ho dato 6“.

Qui il video della puntata del DopoFestival.

“La canzone di Fedez mi piace molto” ma colleghiamoci con Selvaggia Lucarelli #Sanremo20205 pic.twitter.com/1PNUaahLqF — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 13, 2025

Federica Nargi, ospite della serata, ha colto l’occasione per ricordare la severità dei voti di Lucarelli: “A me ha dato zero a Ballando con le stelle“. A quel punto, la giornalista ha spiegato la sua logica: “Il 6 lo do a quelli da cui mi voglio tenere lontana. Non voglio avere a che fare con te? Sei“.

L’ultimo tentativo di Cattelan e la risposta magistrale

Cattelan ha tentato un’ultima volta: “Ma ti è piaciuto Fedez?“. La risposta di Lucarelli? Un’ulteriore deviazione perfetta: “Quindi, dove vai in vacanza quest’estate?“.

Un siparietto che ha divertito il pubblico e confermato, ancora una volta, la capacità di Selvaggia Lucarelli di gestire le situazioni con ironia e intelligenza.