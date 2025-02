Michele Bravi escluso da Sanremo per due anni: “La mia casa discografica ha chiuso con me”. La rivelazione del cantante.

Tra i grandi volti del mondo della musica assenti al Festival di Sanremo 2025 c’è Michele Bravi, famoso cantante che ha accresciuto la sua notorietà proprio grazie alla kermesse canora.

Sui canali social, Bravi ha raccontato di essere stato escluso dal Festival di Sanremo per due anni consecutivi. Il cantante ha rivelato che questa situazione ha avuto conseguenze importanti sulla sua carriera, e avrebbe persino portato alla chiusura del suo contratto con EMI Records / Universal Music Italia.

Tutto è iniziato con un brano dedicato ai suoi nonni, incentrato sul tema dell’Alzheimer. Nonostante il significato profondo della canzone, la sua proposta per il Festival è stata respinta per due anni di seguito. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Michele Bravi: il caso Lino Banfi e lo spoiler in diretta

Bravi ha ricordato un episodio particolare avvenuto il 15 dicembre 2024, quando il suo telefono ha iniziato a ricevere una valanga di messaggi. Il motivo? Lino Banfi, ospite a Domenica In, aveva involontariamente spoilerato la sua esclusione da Sanremo, facendo riferimento alla canzone sulla malattia neurodegenerativa.

Qui il video della confessione di Bravi.

L’artista ha spiegato che il brano racconta la storia d’amore dei suoi nonni, Luigi e Graziella, due figure fondamentali nella sua vita. Il pezzo sarebbe stato un omaggio speciale per loro, considerando che la finale di Sanremo coincide con il loro anniversario di matrimonio.

“Sanremo è una gara, quindi ci sta che ti dicano di no” ha ammesso Bravi. Tuttavia, non ha nascosto la sua delusione per non aver potuto portare il brano su quel palco proprio in una data così significativa.

Michele Bravi: la rottura con la casa discografica

L’esclusione da Sanremo ha avuto ripercussioni pesanti per la carriera di Bravi. Il cantante ha rivelato: “L’esclusione da Sanremo ha portato alla chiusura del mio contratto discografico“.

Poi ha continuato: “Ora sto cercando di risolvere alcune questioni legali e burocratiche, senza le quali non posso pubblicare nuova musica“.