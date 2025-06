Il figlio di Belen e Stefano, Santiago, mostra il suo lato rock: nuovo orecchino e somiglianza incredibile col papà.

Il figlio di Belen e Stefano, Santiago, ha solo 12 anni ma ha già le idee chiare su cosa gli piace e su come esprimere la sua personalità. In un post pubblicato su Instagram da Belen Rodriguez, il giovane è apparso con un nuovo dettaglio che ha attirato l’attenzione dei fan: un orecchino al lobo sinistro, in perfetto stile rock. Ma non è l’unico particolare che i fan hanno notato. Scopriamo tutti i dettagli.

Santiago De Martino e la passione per la musica

La foto condivisa dalla conduttrice argentina ha subito fatto il giro del web, non solo per il nuovo look di Santiago, ma anche per l’incredibile somiglianza con il padre, Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Santiago, nato dall’unione di Belen e Stefano, ha appena compiuto 12 anni ma già coltiva una forte passione per la musica, in particolare per il rock. Il ragazzo suona la chitarra e fa parte di una band.

La sua stanza, come rivelano alcuni scatti, è decorata in pieno stile rock, segno che questo genere musicale non è solo una moda passeggera, ma parte integrante della sua identità. L’orecchino appena ottenuto, chiaramente con il consenso di entrambi i genitori, è solo l’ultimo dettaglio che conferma la sua personalità originale e decisa.

Un mix perfetto tra Belen e Stefano

Nonostante la separazione non proprio pacifica tra Belen e Stefano, i due continuano a condividere l’amore per il loro unico figlio. Santiago è spesso protagonista delle storie e dei post di entrambi i genitori, segno di un rapporto solido e affettuoso.

Con il suo nuovo look, Santiago si mostra al pubblico come il perfetto equilibrio tra il carisma di Belen e il fascino di Stefano, ma con una propria identità già forte e ben definita. E chissà se un giorno non lo vedremo davvero calcare i palchi come una vera rockstar.