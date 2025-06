Dopo i rumors arriva la conferma: si è conclusa la relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry, le tensioni c’erano da mesi.

Dopo settimane di indiscrezioni, la notizia è ormai ufficiale: Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati. Una fonte vicina alla coppia ha confermato a Us Weekly che la separazione è definitiva, anche se i due resteranno in buoni rapporti. Ma quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura? Scopriamo tutti i dettagli.

I motivi della rottura tra Katy Perry e Orlando Bloom

“Non c’è tensione tra loro” ha dichiarato l’insider, che ha rivelato che la decisione è maturata dopo un lungo periodo di difficoltà.

Katy Perry and Orlando Bloom have called it quits after nearly a decade of dating. https://t.co/18qwNo57np — Us Weekly (@usweekly) June 26, 2025

La cantante, attualmente impegnata in tour, sta cercando di riorganizzare la sua vita, anche con segnali concreti come l’affitto della tenuta di Westcott a Montecito, in California. Una scelta che sembra confermare il desiderio di voltare pagina e allontanarsi dal compagno di lunga data.

Inoltre, Katy Perry sarebbe sollevata dal non dover affrontare un altro divorzio. I due, infatti, non erano sposati e il precedente matrimonio con Russell Brand si era concluso con quello che per la cantante è stato il peggior momento della sua vita.

Secondo quanto riportato, le carriere di entrambi avrebbero rappresentato un ostacolo costante nella loro quotidianità. Gli impegni, i viaggi e il ritmo frenetico dello showbiz avrebbero minato l’equilibrio della coppia, già messa alla prova più volte negli anni.

Una relazione intensa tra passioni e momenti difficili

Katy Perry e Orlando Bloom si erano conosciuti nel 2016 e da allora la loro relazione è stata segnata da alti e bassi. Dopo una prima rottura nel 2017, i due si sono ritrovati nel 2018. Nel 2019 l’attore le chiese di sposarlo e nel 2020 nacque la loro figlia Daisy Dove.

Nonostante l’amore e gli sforzi per far funzionare il rapporto – inclusi percorsi di terapia di coppia – la coppia ha dovuto fare i conti con vite e carriere sempre più impegnative. “Non la cambierei per nulla al mondo, ma a volte mi chiedo come riusciamo” aveva confessato Bloom in un’intervista.

Nonostante la proposta di matrimonio, la coppia non è riuscita a organizzare le nozze.