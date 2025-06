Alvaro Vitali, morto a 75 anni, salutato da pochi vip ai funerali. Un addio discreto tra familiari e amici.

La morte di Alvaro Vitali, avvenuta all’età di 75 anni, ha colpito profondamente fan e colleghi del mondo dello spettacolo. I funerali dell’attore romano si sono tenuti in forma riservata alla Chiesa di San Pancrazio a Roma con una cerimonia commovente alla presenza di familiari e amici più stretti. Nonostante la sua notorietà, solo pochi volti noti hanno partecipato all’ultimo saluto, e ciò ha attirato inevitabilmente l’attenzione dei media sul silenzioso distacco di un protagonista della commedia italiana. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Carlo Verdone presente alla cerimonia: “Era una persona buona e intelligente”

Tra le rare presenze del mondo dello spettacolo ai funerali di Alvaro Vitali, spicca quella di Carlo Verdone, che ha voluto ricordare pubblicamente l’amico e collega. Verdone ha sottolineato l’intelligenza e la bontà d’animo di Vitali, parlando con commozione dei loro ultimi momenti insieme e di alcune esibizioni recenti nonostante le difficoltà fisiche dell’attore.

Stefania Corona, moglie di Alvaro Vitali, ha condiviso con il pubblico il suo dolore, ricordando i progetti sospesi e le difficoltà affrontate insieme. In un’intervista a “La Volta Buona” aveva raccontato del desiderio di una pausa rigenerante con il marito, interrotta bruscamente dalla tragedia. Ha anche denunciato la durezza dei social media, e ha invitato tutti a una maggiore responsabilità nei commenti pubblici.

Tra i grandi assenti non è passata inosservata quella di Lino Banfi, che si trovava a Vieste al momento del funerale. Nei giorni scorsi aveva pubblicato un video social in cui ricordava l’attore con cui ha avuto un rapporto di alti e bassi.

L’ultimo incontro con l’amico Manolo: il racconto straziante

A commuovere maggiormente è stata la testimonianza di Manolo, migliore amico di Alvaro Vitali. L’attore gli è spirato tra le braccia nella loro abitazione, in un momento tanto intimo quanto drammatico. Manolo ha ricordato le ultime volontà dell’amico: piccoli gesti quotidiani, come un taglio di capelli o un pasto fuori, che oggi appaiono come segnali di un addio silenzioso.

I familiari hanno confermato che Alvaro Vitali sarà cremato, secondo le sue ultime volontà. Una scelta coerente con la sua indole riservata e il desiderio di un addio senza clamore.