Dopo le dure accuse della madre di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice fa un gesto che non passa inosservato.

Le tensioni tra Alfonso D’Apice e la madre di Chiara Cainelli, Rossy Rodriguez, continuano ad alimentare polemiche e discussioni sui social. Dopo le dure dichiarazioni della donna, che ha accusato pubblicamente il giovane di aver allontanato Chiara dalla famiglia, Alfonso ha reagito a modo suo, con un gesto che non è passato inosservato ai fan. Ma scopriamo che cosa è successo.

Le accuse della madre di Chiara Cainelli

Tutto è iniziato con un post su Facebook, in cui Rossy Rodriguez ha manifestato il suo disappunto per non aver potuto riabbracciare la figlia dopo l’uscita dal Grande Fratello.

Le sue parole, cariche di amarezza, hanno colpito il pubblico: “Il 20 giugno era il mio compleanno e Chiara ha postato una foto con la madre di lui, ignorando me“. Il post ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra fan e utenti.

La madre di Chiara ha anche scritto: “Non auguro a nessuno un fidanzato come Alfonso. Da quando mia figlia è uscita dal Grande Fratello, non ho più potuto abbracciarla“.

Il gesto di Alfonso D’Apice e le conseguenze social

La risposta di Alfonso D’Apice non è arrivata tramite dichiarazioni o interviste, ma attraverso un gesto social: ha rimosso Rossy Rodriguez dai suoi follower. Molti utenti hanno letto questo comportamento come un segnale di disagio e un ulteriore segnale della frattura con la famiglia di Chiara.

La stessa Rossy, del resto, aveva già smesso di seguire Alfonso, a dimostrazione della frattura tra i due.

Con questa vicenda Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, noti per la loro relazione nata sotto le telecamere del Grande Fratello, continuano a essere al centro dell’attenzione. Tuttavia, la loro vita sentimentale sembra ormai indissolubilmente legata anche a dinamiche familiari complesse, che si giocano sui social e non solo. Mentre Chiara mantiene il silenzio, Alfonso agisce, e il pubblico osserva ogni mossa con crescente curiosità.