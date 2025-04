“Un nuovo capitolo, vi voglio bene”: il messaggio di Luca Salatino

Il volto di Uomini e Donne e anche del GF, Luca Salatino, è pronto a ripartire con la sua vita. Anzi, con un nuovo capitolo e una nuova avventura.

Lo abbiamo visto sul trono di Uomini e Donne e successivamente anche al Grande Fratello. Per Luca Salatino gli ultimi anni sono stati caratterizzati da alti e da bassi, come il recente brutto incidente subito. Proprio in queste ore, presumibilmente dopo il sinistro capitatogli, il ragazzo ha deciso di andare avanti con la sua vita e dare il via ad una nuova fase.

Luca Salatino e l’incidente avuto

Poco più di un mese fa, Luca Salatino aveva raccontato a tutte le persone che lo seguono sui social la terribile esperienza vissuta che lo aveva portato ad avere un incidente stradale. Il ragazzo, senza giri di parole, aveva spiegato di aver toccato con mano la morte e che solo un angelo lo aveva salvato. All’epoca dei fatti, Salatino aveva anche mostrato la sua vettura totalmente distrutta.

Luca Salatino – www.donnaglamour.it

A distanza di qualche tempo, il ragazzo ha ripreso la sua vita e a quanto pare l’ottimismo e il desiderio di andare avanti sono ancora molto solidi nella sua mente e nel suo cuore. La testimonianza è stato il lungo messaggio pubblicato in queste ore sui social.

Il nuovo capitolo: il messaggio

Tramite un lungo post su Instagram, Salatino ha spiegato: “Per la prima volta, mi sono ascoltato davvero. Non è stato un momento preciso. Non è stata una frase detta da qualcuno. È stato un lento risveglio”, ha esordito l’ex Uomini e Donne. “Un cambiamento interiore che ha iniziato a farsi spazio, mentre fuori tutto sembrava uguale. Ho cominciato a sentire un peso. Un’inquietudine silenziosa, costante”.

Luca ha spiegato quale sia stato il suo momento personale: “Stavo vivendo per dovere, non per scelta. Sorridendo fuori, ma combattendo dentro. Poi è arrivata una domanda semplice, ma devastante: ‘Ma io, davvero… come sto?’. E lì ho capito. Che mi ero messo da parte. Che avevo dato energia, amore e tempo a tutto tranne che a me”.

Le parole del ragazzo sono andate avanti con una presa di coscienza: “Mi sono reso conto che non stavo vivendo, stavo resistendo. Così ho fatto quello che non avevo mai fatto: mi sono ascoltato. Nel profondo. Senza filtri. Senza scuse. E ho iniziato a cambiare. Non fuori. Dentro. Ho smesso di rincorrere chi non voleva restare. Ho lasciato andare chi mi faceva sentire sbagliato. Ho imparato a dire ‘no’ senza dovermi giustificare. Ho iniziato a camminare con me, non più contro di me. E lentamente, mi sono ritrovato”.

Salatino ha, infine, aggiunto: “Non sono diventato perfetto. Non ho tutte le risposte. Ma ora ho uno spazio dentro me che prima non c’era: la pace. La pace di chi ha smesso di rincorrere. La pace di chi ha messo dei confini. La pace di chi non ha più bisogno di piacere a tutti. Perché finalmente ha imparato a bastarsi. Oggi ho degli obiettivi. Una direzione. Ma soprattutto, ho me. E non mi lascio più indietro. Se anche sbaglio, mi tengo. Perché il vero cambiamento non è dentro cosa torni. Il vero cambiamento non ignora quando cambi dentro come ci torni. Perché il vero cambiamento non inizia quando cambi vita. Inizia quando smetti di tradire te stesso. E da lì, tutto cambia davvero”.

Parole a cui Luca ha poi voluto aggiungere una frase ulteriore: “Da oggi inizia un nuovo capitolo di vita, vi voglio bene, Luca”.