Nuovi rumors sulla vita privata della giovane cantante Clara. Dopo le voci su un flirt presunto con Fedez, ecco quelle sul suo fidanzato.

L’ultima paparazza insieme in piscina ha fatto tornare a galla le voci di una presunta liaison tra Clara e Fedez. Al momento, però, solo i diretti interessati conoscono davvero come stanno le cose tra loro. In questo senso, nelle ultime ore sono aumentate a dismisure le notizie relative alla giovane artista e a quello che sarebbe, ormai, il suo ex fidanzato.

Clara: le voci sulla vita privata e Fedez

Il presunto flirt tra Clara e Fedez continua ad essere al centro delle voci nel mondo del gossip e della cronaca rosa. Non è dato sapere quale sia il reale rapporto tra i due cantanti che hanno collaborato alla canzone ‘Scelte stupide’ che, di fatto, ha dato il là alle speculazioni sul loro conto. Se da una parte la ragazza ha smentito il presunto flirt, dall’altra i meglio informati danno per certo il “feeling” tra loro.

Clara Soccini – www.donnaglamour.it

La Soccini, interpellata sulla questione, si era limitata a parlare di voci che “fanno parte del gioco”. Ma ora la situazione potrebbe esserle sfuggita di mano visto che le ultime segnalazioni vorrebbero il suo fidanzato essere, ormai, diventato ex…

La segnalazione sul fidanzato

Ebbene sì, perché questo vero o presunto flirt con Federico, pare aver rovinato la relazione di Clara con quello che, fino a poco tempo fa, era dato per il suo dolce compagno. Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ecco la segnalazione che pare non lasciare spazio a dubbi: “Il ragazzo che stava con lei l’ha lasciata. È del mio paese, la voce si è sparsa“. Un altro dettagli riportato anche da Alessandro Rosica, suggerirebbe appunto la separazione tra i due con il ragazzo che sarebbe ad Ibiza, mentre lei a Mikonos.