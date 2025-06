Diletta e Karius pazzi della piccola Aria: il dettaglio padre-figlia fa sorridere

Momenti di grande gioia in casa di Diletta Leotta e Loris Karius che si sono goduti delle ore in relax con la piccola Aria.

Weekend all’insegna dell’amore e della spensieratezza per Diletta Leotta e Loris Karius, che si sono mostrati sui social insieme alla loro bambina, la dolcissima Aria. La conduttrice sportiva e il portiere tedesco hanno condiviso alcuni momenti teneri della loro vita familiare, incantando i fan con immagini piene di affetto e semplicità, esattamente come fatto solamente alcuni giorni prima con la vacanza a Ibiza.

Diletta Leotta e Karius, momenti in famiglia

Come anticipato, in queste ore Diletta Leotta e Loris Karius si sono mostrati in alcuni momenti di grande tenerezza in famiglia con la loro piccola Aria. Le foto pubblicate su Instagram ha fatto vedere senza dubbio un clima di grande serenità e felicità. Diletta con la piccola tra le braccia, Karius felice e impegnato ad abbracciare entrambe.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Aria, nata nell’agosto del 2023, è parsa essere estremamente felice con i suoi genitori suscitando grandi emozioni anche nei fan che hanno commentato con like e messaggi d’affetto le foto social della coppia da Dusseldorf. Tra i commenti, moltissimi cuori e messaggi d’ammirazione per il legame forte che unisce i tre, diventati in breve tempo una delle famiglie più seguite del mondo dello spettacolo e dello sport.

La gag con la stessa capigliatura

Ma è stata una foto in particolare a far sorridere il web legata ovviamente a genitori e figlia. Infatti, Diletta ha pubblicato uno scatto di Karius mentre tiene in braccio Aria, con un dettaglio adorabile. Il calciatore ha deciso di raccogliere i capelli della bambina in uno chignon, identico al suo. Entrambi hanno quindi sfoggiato un mini bun sulla testa e la somiglianza ha conquistato tutti. Ad accompagnare l’immagine, la semplice ma dolcissima frase: “Same hairstyle”, che ha fatto impazzire i fan per la tenerezza. Un gesto affettuoso che racconta, meglio di tante parole, il legame unico tra padre e figlia e l’armonia, in generale, della famiglia.