Momenti di relax e divertimento per Diletta Leotta e Karius, in vacanza ad Ibiza. Non sono sfuggiti alcuni attimi curiosi e “maliziosi”.

Pronta a debuttare in Don Matteo, Diletta Leotta si è goduta in questi giorni una bella vacanza ad Ibizia con Karius e la sua piccola Aria. Gli scatti dei vari momenti di relax sono stati condivisi dalla diretta interessata sui social ma anche dal settimanale Gente che ha osservato anche alcuni comportamenti davvero curiosi da parte del volto DAZN.

Diletta Leotta ad Ibiza con Karius e amici

Non è certo passata inosservata la recente vacanza a Ibiza di Diletta Leotta e Karius. I due sono volati in Spagna per alcuni momenti di relax e non hanno badato a spese. La coppia è stata vista a bordo di un lussuoso yacht ormeggiato al largo di Formentera dove si è divertita in vario modo tra nuotate in mare e alcuni esperimenti in sport acquatici.

Il tutto è stato documentato dagli obiettivi dei paparazzi del settimanale Gente, che ha pubblicato le foto esclusive della loro vacanza spagnola sull’ultimo numero. La Leotta e il calciatore non sono stati soli: infatti con loro era presente la piccola Aria e anche i nonni materni, oltre che alcuni amici.

Gli sguardi per Karius (e non solo)

Dando uno sguardo alle foto esclusive pubblicate da Gente ma anche quelle rese note su Instagram dalla stessa donna è stato possibile vedere una grande complicità tra Diletta e Karius a conferma che le voci di crisi di qualche settimana fa sono decisamente un lontano ricordo. Eppure, secondo quanto si apprende da settimanale la Leotta avrebbe avuto uno sguardo divertito e “interessato” verso l’amico stilista argentino Marcelo Burlon, anche lui in vacanza a Ibiza con la compagna e presente in barca con loro. “Si è soffermata con piglio ammirato sui volteggi del platinatissimo Marcelo. Divertita e evidentemente impressionata dal tuffo lo ha osservato con malizia”, ha affermato la rivista citata anche da altri media.