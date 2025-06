Colpo di scena: Diletta Leotta entra nel cast di Don Matteo, una nuova emozionante avventura per la conduttrice televisiva.

Nelle ultime ore ha colto di sorpresa tutti una notizia riguardante la carriera di Diletta Leotta. Infatti, un’indiscrezione sta già facendo discutere i fan della televisione italiana che presto potrebbero vedere la showgirl in una veste completamente nuova. La popolare conduttrice sportiva si starebbe preparando a debuttare come attrice nella prossima stagione della celebre fiction Rai, Don Matteo. Un “colpo basso” per Mediaset dopo il flop de La Talpa. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione bomba.

Diletta Leotta in Don Matteo: cosa sappiamo

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Diletta Leotta farà parte del cast della nuova stagione di Don Matteo, la fiction amatissima dal pubblico italiano, in onda su Rai 1. La conduttrice reciterà accanto a Raoul Bova, che ha preso il testimone dal celebre Terence Hill, protagonista storico della serie.

La notizia lanciata da Vanity Fair ha fatto rapidamente il giro del web.

Diletta Leotta nel cast (forse per una sola puntata) di Don Matteo. Lo rivela Santo Pirrotta su Vanity Fair. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 16, 2025

La partecipazione di Leotta segna un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva, iniziata come conduttrice sportiva e proseguita con la conduzione di programmi come La Talpa, che si è rivelato un flop. Questo passaggio al mondo della fiction è una sfida importante e dimostra la volontà di Diletta di ampliare il proprio campo artistico, anche se potrebbe essere per una sola puntata.

Diletta Leotta e il suo percorso da conduttrice a attrice

Non è la prima volta che Diletta Leotta si cimenta con la recitazione: in passato ha recitato nel film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale?, accanto a nomi illustri come Christian De Sica e Alessandro Siani.

Questa nuova esperienza in Don Matteo conferma, quindi, la sua versatilità e la capacità di mettersi alla prova anche in ambiti diversi dalla conduzione televisiva.

La nuova stagione di Don Matteo, con la partecipazione di Diletta Leotta, è attesa nei prossimi mesi su Rai 1.