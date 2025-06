Cosimo Dadorante, corteggiatore di Tina Cipollari, potrebbe tornare a Uomini e Donne con un nuovo ruolo nel Trono Over.

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore del trono di Tina Cipollari, potrebbe presto tornare a Uomini e Donne con un ruolo completamente nuovo. Dopo essere stato protagonista di una delle stagioni più chiacchierate del dating show di Canale 5, il suo nome è di nuovo al centro dell’attenzione sui social e tra i fan del programma. Ma scopriamo tutte le ultime indiscrezioni sul suo futuro nel dating show.

Il trono di Tina: un’edizione unica che ha conquistato il pubblico

Nell’ultima stagione, Uomini e Donne ha stupito tutti con un evento inedito: Tina Cipollari, storica opinionista del programma, ha deciso di mettersi in gioco e cercare l’amore, accogliendo in studio numerosi corteggiatori.

Tra questi, Cosimo Dadorante si è distinto per il suo corteggiamento tenace e generoso, fatto di regali importanti e romantici viaggi a Parigi e Madrid.

Il loro percorso si è interrotto con la fine del trono, ma Cosimo ha continuato a essere molto seguito online, tanto da diventare una piccola star del web. Ma per la prossima stagione di Uomini e Donne Maria De Filippi potrebbe avergli riservato un ruolo speciale.

Cosimo nel Trono Over: il gossip infiamma i social

Nelle ultime ore, l’ipotesi di un ritorno di Cosimo a Uomini e Donne ha preso sempre più piede. Secondo i rumor, il suo nome sarebbe in lizza per entrare nel parterre del Trono Over, una possibilità che ha subito acceso la curiosità del pubblico. Cosimo ha rotto il silenzio su Instagram, dichiarando che accetterebbe con entusiasmo l’opportunità di tornare in trasmissione.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della redazione del programma, ma tutto lascia pensare che potremmo rivedere presto Cosimo Dadorante tra i protagonisti del dating show. Il suo carisma e la sua popolarità potrebbero portare nuova linfa al Trono Over, rendendolo ancora più seguito nella prossima edizione.