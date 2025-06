Dopo settimane di rumors e speculazioni, il video di Helena Prestes e Javier Martinez smentisce le voci di crisi.

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, Helena Prestes e Javier Martinez tornano a mostrarsi insieme, mettendo a tacere le voci di una presunta rottura. La modella brasiliana ha condiviso su TikTok un video che la ritrae in compagnia del fidanzato durante un viaggio in treno, dimostrando complicità e serenità nella coppia. Ma scopriamo tutti i dettagli della presunta crisi e come stanno realmente le cose.

Il video TikTok di Helena Prestes e Javier Martinez

Il gesto arriva in risposta ai rumors che si erano intensificati dopo le dichiarazioni dell’ex di Helena, Carlo Motta, che aveva parlato di incontri avvenuti dopo la fine del Grande Fratello.

La mancata presenza sui social della coppia aveva alimentato il sospetto di una crisi, ma le immagini condivise dalla Prestes sembrano mettere fine ai dubbi.

Nel video pubblicato da Helena, i due appaiono rilassati e affiatati. “Siamo annoiati, siamo in treno e quindi ho deciso di fare un’intervista a Javier” dice la modella, per poi scherzare con lui su temi leggeri, mostrando la spontaneità che aveva conquistato i fan durante il reality.

Questo contenuto social arriva poco dopo la dichiarazione dello stesso Javier Martinez, che aveva smentito la rottura ai microfoni di Fanpage: “Stiamo insieme, sto andando da lei in treno“.

La frase enigmatica e le speculazioni

A generare confusione era stata una storia pubblicata da Javier Martinez su Instagram: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti“. Il messaggio, apparentemente criptico, aveva alimentato i sospetti dei fan, che lo avevano interpretato come un segnale di rottura.

La successiva conferma della relazione e la pubblicazione del video su TikTok chiudono però il cerchio: Helena Prestes e Javier Martinez stanno ancora insieme, più uniti che mai.