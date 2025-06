La Rai propone Alberto Angela in seconda serata, ma Bruno Vespa si oppone e il piano salta. Scontro nella tv pubblica.

Nel cuore delle discussioni sui nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025, un’ipotesi ha fatto discutere: quella di Alberto Angela al posto di una delle puntate settimanali di Porta a Porta. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fanpage, il piano sarebbe definitivamente saltato per l’opposizione netta di Bruno Vespa, che avrebbe difeso con forza i suoi tre appuntamenti settimanali. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e quale potrebbe essere il futuro di Alberto Angela in Rai per la prossima stagione televisiva.

La proposta della Rai e l’opposizione di Bruno Vespa

La proposta iniziale prevedeva un rilancio di Passaggio a Nord Ovest, programma storico di Alberto Angela, attualmente relegato al sabato pomeriggio su Rai1. Una fascia oraria ritenuta penalizzante, specialmente nella prossima stagione, quando il nuovo show di Elisa Isoardi e il ritorno di A Sua Immagine potrebbero soffocare ulteriormente il programma culturale.

Per risolvere la questione, i vertici Rai avevano ipotizzato uno spostamento in seconda serata, proprio nella fascia oggi occupata da Porta a Porta tre volte a settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Questo avrebbe garantito maggiore visibilità a Angela, ma avrebbe inevitabilmente tolto spazio a Vespa.

Bruno Vespa

La reazione di Bruno Vespa, figura storica dell’approfondimento Rai, non si è fatta attendere. Il giornalista avrebbe manifestato un forte dissenso, opponendosi a qualsiasi riduzione del suo spazio settimanale. Di fronte a tale resistenza, il progetto sarebbe stato accantonato.

Alberto Angela: il futuro del divulgatore scientifico in Rai

Resta dunque incerta la collocazione di Passaggio a Nord Ovest, che rischia di rimanere schiacciato nel pomeriggio del sabato, in attesa di nuove soluzioni. La decisione definitiva potrebbe arrivare già il 19 giugno, quando il piano palinsesti sarà presentato al CdA Rai, in vista dell’evento ufficiale del 27 giugno a Napoli.

La vicenda mette in luce i delicati equilibri interni alla Rai, dove ogni cambiamento può generare attriti. La figura di Alberto Angela, da sempre sinonimo di divulgazione e cultura, continua ad attirare grande attenzione, ma scontrarsi con istituzioni come Porta a Porta resta una sfida complessa.

Per il momento, i telespettatori dovranno accontentarsi di vedere Angela nel consueto appuntamento pomeridiano, almeno fino a nuove disposizioni.