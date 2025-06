Tony Effe si confessa: figlia in arrivo con Giulia De Lellis, cinepanettone con De Sica e nuovi investimenti.

Tony Effe sta vivendo un momento d’oro, non solo dal punto di vista professionale ma anche nel privato. Nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a Repubblica, dove ha parlato apertamente della sua vita privata, della carriera e del futuro. Il rapper romano, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Damme ‘na mano, ha mostrato un lato più personale e maturo, svelando anche un aneddoto ironico sulla figlia in arrivo con Giulia De Lellis: “Appena nasce entro in carcere. Scherzo” ha detto sorridendo, sottolineando però quanto oggi la sua priorità sia la famiglia. Ma scopriamo cos’altro ha rivelato.

Tony Effe: Sanremo, la Rai e la scelta di Mediaset

Durante l’intervista, Tony Effe ha ricordato l’esperienza sanremese: “Mi sono divertito, ma capito che non potevo vincere, ho perso entusiasmo“.

Il cantante ha spiegato che le ragioni della sua esclusione dai vertici della classifica non dipendevano dalla canzone in sé, ma da una percezione esterna del suo personaggio. Inoltre, ha espresso una chiara preferenza per Mediaset rispetto alla Rai: “Mi sento a casa su Canale 5. Sto con Mediaset“.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Ma oggi la carriera di Tony Effe sta per vivere un nuovo capitolo. L’artista sarà infatti nel cast del cinepanettone Delitto sulle nevi, diretto da Christian De Sica.

“Non ho mai lavorato tanto in vita mia” ha dichiarato con entusiasmo. Un passaggio dal mondo della musica al grande schermo che potrebbe segnare un’importante svolta per l’ex membro della Dark Polo Gang.

Tony Effe e gli investimenti: “Orologi d’oro e uno studio di registrazione”

Infine, Tony Effe ha condiviso qualche dettaglio sulla gestione del suo patrimonio.

“Ho un conto in banca, ma è complicato. Ho appena comprato uno studio molto costoso” ha rivelato. Quanto agli investimenti finanziari tradizionali, il rapper affida tutto alla madre, con la quale condivide un conto cointestato. “Quelli li fa mia madre col mio conto cointestato perché ci sono un bel po’ di conti in tal senso” ha spiegato Tony sui suoi investimenti.

Tra orologi d’oro e scelte oculate, Tony Effe dimostra di avere un approccio concreto anche fuori dal palco.