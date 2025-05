Curiosa dedica di Tony Effe alla figlia in arrivo, Priscilla. Ecco le parole del rapper all’interno della canzone Espresso macchiato.

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno nei prossimi mesi genitori. E allora ecco che il rapper ha iniziato ad omaggiare la figlia in arrivo, Priscilla, in diversi modi. Oltre al nuovo tatuaggio, ecco alcune strofe in rima nel remix di Espresso macchiato con Tommy Cash, decisamente azzeccate e, appunto, con dedica speciale alla bimba che sta per arrivare.

Il progetto di Tony Effe e Tommy Cash su Espresso macchiato

Nelle scorse ore aveva destato particolare clamore la collaborazione inattesa tra Tony Effe e Tommy Cash. I due, dopo essere stati pizzicati insieme in diverse occasioni, alla fine hanno svelato quale fosse il loro progetto: un remix di ‘Espresso macchiato’, il brano portato da Cash all’Eurovision Song Contest di quest’anno.

Giulia De Lellis e Tony Effe alla sfilata PDF durante la Settimana della Moda Uomo Autunno/Inverno 2025-2026 a Milano, il 17 gennaio 2025 – www.donnaglamour.it

I due artisti si sono divertiti a unire i loro stili e inserire alcuni elementi davvero particolari nel testo della canzone che ha fatto molto discutere, specie in Italia a causa dei riferimenti a pizza, mafia e molto altro. Effe, però, è andato contro tutto e tutti, e ha deciso di collaborare con Cash mettendoci del suo.

La dedica per la figlia Priscilla

Lo zampino di Tony in ‘Espresso macchiato’ si è tradotto, anche, in una dedica per sua figlia Priscilla in arrivo. Infatti, andando ad ascoltare il brano in questione, Effe ha omaggiato la bimba che sta aspettando con Giulia De Lellis con dei passaggi simpatici e particolari. “Mando Priscilla alla Bocconi / Dammi la paghetta, papà Tony”, si sente nella canzone. Ma non solo. Il rapper romano è sciuro: “Sarò un padre perfetto“, ha detto in un altro passaggio del brano. A questo punto non resta che attendere per sapere se sarà davvero così.