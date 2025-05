“Era solo amante della mia fama”: Wanda Nara allo scoperto

Cosa avrà voluto dire Wanda Nara con il suo ultimo messaggio? Lo sfogo dell’argentina che potrebbe avere un doppio destinatario.

Mentre Mauro Icardi sembra pronto ad iniziare una nuova vita con sua compagna China Suarez, Wanda Nara sta facendo i conti con il passato dando uno sguardo anche al futuro. La conferma è arrivata dall’ultima serie di messaggio che l’argentina ha pubblicato sui social con un post enigmatico e alcune stories Instagram più esplicite.

Wanda Nara, da Icardi a L-Gante: storie finite?

Negli ultimi mesi, le vicende piuttosto controverse legate alla vita di Wanda Nara sono state messe sotto i riflettori. In particolare a far parlare è stata la turbolenta separazione da Mauro Icardi che, per la verità, non è ancora del tutto completata. Inoltre, la showgirl argentina, dopo essersi messa con il cantante L-Gante, sembra aver interrotto pure questa storia.

Wanda, da sempre molto chiacchierata, non ha mai nascosto la sua volontà di essere diretta, nel bene o nel male, e questo l’ha portata spesso a ricevere tante critiche. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato, soprattutto nella sua testa.

Il messaggio sulla fama e la vita che continua

Dando uno sguardo al profilo Instagram della showgirl argentina, ecco alcuni messaggi emblematici che sanno di frecciate per gli ex. In un post, infatti, Wanda ha scritto inizialmente: “Era un amante della mia fama e non mi amava davvero”, parole che potrebbero essere riferite sia a Icardi che a L-Gante.

A conferma del fatto che non si sia trattato di una “frase tanto per”, anche le stories Instagram successive dell’argentina che ha proseguito dicendo: “La vita continua e a volte non sono forte ma ha sempre ottenuto tutto”. Insomma, possibile che la donna abbia voluto mandare un chiaro segnale ad entrambi gli uomini con cui ha vissuto recentemente delle relazioni quantomeno discutibili.