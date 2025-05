“Ho rifiutato 1 milione di euro”: la rivelazione su X Factor

Il retroscena legato a X Factor: il racconto inedito di Salmo sulle proposte ricevute e le trattative poi non andate a buon fine.

Nelle ultime settimane si è tanto parlato del possibile addio di uno dei giudici più amati di X Factor anche se, va detto, non sono arrivate conferme sulla vicenda. Ora, a far parlare è stato un altro retroscena legato a chi, invece, sarebbe potuto diventare giudice: Salmo. L’artista ha svelato a podcast di Alessandro Cattelan ‘Supenova’ alcuni retroscena.

Salmo e il sogno della famiglia

Intervenuto al podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supenova’, Salmo ha parlato della sua vita, privata e professionale. In particolare, nel corso dell’intervista, ha interessato parecchio il pubblico un aspetto legato al sogno che la sua famiglia aveva per lui e il suo futuro: quello di farlo diventare un giocatore di calcio.

Salmo – www.donnaglamour.it

Salmo ha spiegato: “Sì, la mia famiglia sognava che io diventassi un calciatore e per un certo periodo di tempo lo sono anche stato”, le sue parole. “Anche mio padre giocava a pallone. Il sogno mio e della mia famiglia era quello: giocare a pallone. Poi mi è arrivato un calcio in faccia… A 20 anni gli altri erano veramenti forti io ero bravino ma qualcosa nella mia testa mi diceva ‘guarda che probabilmente non è il tuo mondo'”.

“Ho rifiutato 1 milione di euro da X Factor”

L’artista sardo ha quindi virato sulla musica che lo ha portato a farsi apprezzare in tutta Italia e fuori. In questo senso, Salmo avrebbe anche potuto prendere parte a X Factor: “Avevo fatto la prova, è stato anche bello. Dovevo analizzare tre artisti, invece ne ho fatti 10. Ho fatto tutti commenti tecnici e detto anche cose pesanti e loro mi dissero ‘abbiamo bisogno di questo’. Ma ho rifiutato. Ho rifiutato un milione di euro“.

E ancora: “Ho fatto anche un po’ lo str*nzo: prima ho chiesto 500mila euro e hanno accettato, poi ho alzato a un milione e hanno detto ‘ok’. Chiederne 2? Sarebbe stato troppo da str**zi… Il programma è interessante, ma in quel periodo dovevo fare anche la serie tv e non volevo andare a X Factor a piangere, perché poteva anche succedere”, ha ammesso l’artista spiegando che per lui la musica sia tutto e sia la cosa che di più lo faccia piangere ed emozionare.