Diletta Leotta, arriva il grande annuncio: il video

Grande novità per Diletta Leotta che tramite un video diffuso sui propri canali social ha annunciato l’importante ritorno.

Ha scelto un modo assolutamente originale Diletta Leotta per dare un grande annuncio in vista del prossimo futuro che la riguarda da vicinissimo. La nota conduttrice e volto DAZN, infatti, è pronta a ripartire con il suo podcast, giunto alla quarta stagione. Mamma Dilettante 4, infatti, riprende con interviste curiose e tanto divertimento.

Diletta Leotta annuncia Mamma Dilettante 4: il video

Rivolgendosi a sua figlia Aria, in un tenero filmato condiviso sui social, Diletta Leotta ha comunicato la nuova stagione del suo podcast. Riparte, infatti, Mamma Dilettante 4 con nuove interviste e tantissimi spunti utili per le famiglie e tutti coloro che si apprestano ad avere figli.

Diletta Leotta

Nel video condiviso, la Leotta ha quindi annunciato il ritorno al timone della sua creatura con Mamma Dilettante 4, al via con 10 nuovi episodi – oltre a una puntata speciale dedicata alla sicurezza degli adolescenti sui social – che prenderà il via dal 23 gennaio 2025.

Nel filmato per il lieto annuncio, la conduttrice ha scelto un modo davvero dolcissimo per parlare e dare la bella notizia. Diletta, infatti, si è rivolta teneramente alla figlia Aria come se le stesse raccontando una fiaba, rivelando le lezioni più importanti che ha imparato da neo mamma.

Gli ospiti: gli spoiler

A giudicare dai piccoli spoiler arrivati nel filmato in questione, ospiti della Leotta saranno Mattia Stanga e la mamma Elisa Mereghetti; Leonardo Bonucci e Martina Maccari; Paola Turani; Fabio Caressa e la figlia Matilde; Alena Seredova; Giorgia Palmas e Filippo Magnini; Giulia Lamarca e Andrea Decarlini; Carolina Benvenga; Bianca Atzei e Stefano Corti; Paola Perego; Nicola Ventola e il figlio Kelian.

Tra le novità di questa quarta edizione del podcast, come è possibile comprendere da quelli che saranno gli ospiti, la presenza di coppie mamma/figlio o papà/figlio o figlia.