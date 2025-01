Sanremo 2025, arriva lo spoiler: insospettabile duetto per Tony Effe

Il nome di Tony Effe molto chiacchierato in chiave Sanremo 2025: l’indiscrezione sul duetto al Festival: partner e canzone scelta.

Sale l’attesa per il Festival di Sanremo 2025 con particolare attenzione alla serata delle cover e quindi dei duetti. Nel dettaglio ci sarebbe una nuova indiscrezione su uno dei nomi più chiacchierati dei big presenti alla kermesse musicale: Tony Effe. Pare, infatti, che il rapper possa duettare con Noemi, anche lei in gara, rendendo omaggio a Califano…

Tony Effe: possibile duetto con Noemi a Sanremo 2025

Cosa aspettarsi dal Festival di Sanremo 2025? Sicuramente tanto spettacolo e qualche chicca particolare, magari nella serata delle cover dove potrebbe essere protagonista Tony Effe e con lui anche Noemi, in gara tra i big come il rapper.

Tony Effe

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Effe e Noemi potrebbero scrivere una importante pagina della storia del Festival andando a duettare insieme. Infatti, da questa edizione, Carlo Conti ha dato il via libera agli artisti in gara di duettare tra loro.

In questo senso, Adnkronos ha ipotizzato una esibizione tra i due sulle note di ‘Tutto il resto è noia’, rendendo omaggio a Franco Califano, che peraltro proprio Effe cita nel brano che porta in gara, ‘Damme ‘na mano’.

Le emozioni del rapper al Festival

Come anticipato, il nome di Tony Effe è senza dubbio tra quelli maggiormente attenzionati dai media. Nelle scorse giornate, proprio il rapper si era lasciato andare ai canali Rai a proposito delle emozioni durante le prove: “Mi sono sentito sotto esame. Però, l’orchestra, il maestro. Sono dei professionisti. Mi sento in debito con loro, stanno suonando una cosa per me. Sono davvero onorato”, aveva detto il giovane artista spiegando poi anche alcuni dettagli a proposito del titolo del suo brano con il quale ha intenzione di “portare me stesso” sul palco dell’Ariston.