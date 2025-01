“Mario Cusitore al Grande Fratello”: impazzano i rumors, cosa filtra

Da Uomini e Donne al Grande Fratello: la voce su Mario Cusitore prossimo concorrente del reality di Canale 5 corre veloce…

Indubbiamente tra i personaggi più discussi delle ultime annate di Uomini e Donne, Mario Cusitore potrebbe essere ancora protagonista su Canale 5 ma questa volta non nel dating show di Maria De Filippi, bensì in un reality: il Grande Fratello. In queste ore, infatti, si sta fortemente parlando di questa possibilità…

Mario Cusitore al Grande Fratello: cosa filtra

Si tratta solo di voci, eppure, nelle ultime ore, tutto si è fatto molto insistente. Mario Cusitore potrebbe essere protagonista al Grande Fratello dopo essersi preso la scena, ormai da diverso tempo, nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Alfonso Signorini

Stando a quanto raccontato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, sembrerebbe che Cusitore possa entrare nella casa del Grande Fratello. Secondo l’uomo, il celebre e discusso Cavaliere di Uomini e Donne sarebbe stato contattato per varcare la porta rossa e dunque a breve potrebbe diventare uno degli inquilini. “Potrebbe entrare nella casa del GF“, si legge nelle stories di Venza. “Voci di corridoio fanno sapere ‘qualcuno’ lo ha cercato”.

I ripescaggi al GF

Come detto, al momento le voci su Cusitore restano tali. Mentre è diventata certezza la fase di ripescaggio per alcuni degli ex concorrenti.

I telespettatori del GF, infatti, tramite una votazione hanno deciso che a rientrare in gioco saranno Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Di questi sei ex inquilini, però, non tutti saranno di nuovo concorrenti a tutti gli effetti. Solo quattro di loro avranno la possibilità di rientrare a giocarsi la vittoria finale. Staremo a vedere a questo punto cosa accadrà tra ex concorrenti che tornano in gioco e presunti nuovi ingressi come quello potenziale di Mario Cusitore.