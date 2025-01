Terribile lutto per Antonio Albanese

Momento di grande tristezza per il noto comico e attore Antonio Albanese, colpito da un drammatico lutto in queste ore.

Si è diffusa in queste ore la notizia veramente triste relativamente alla famiglia di Antonio Albanese, noto comico, attore e regista. Infatti, secondo quanto riportato da svariati organi di stampa, è morta sua madre, la signora Maria Assunta Cerami all’età di 91 anni. La donna è deceduta a Olginate, il paese originario della famiglia, in provincia di Lecco.

Morta la madre di Antonio Albanese

Sono momenti di grande tristezza per Antonio Albanese. È morta all’età di 91 anni sua madre, la signora Maria Assunta Cerami. A darne notizia è stata Laprovinciaunicatv.it che ha pubblicato anche il necrologio apparso nelle strade del paese, Olginate, in provincia di Lecco.

Antonio Albanese

Stando a quanto si apprende “i necrologi sono apparsi in paese martedì mattina, giorno in cui Olginate celebrava la sua santa patrona, e subito la notizia della morte si è diffusa oltre i confini comunali, sollevando commozione e un coro di condoglianze che in molti hanno voluto condividere anche sui social”.

La donna, vedova Albanese e madre dell’attore, comico e regista olginatese, oltre che di suo fratello Ignazio, noto per aver fondato in passato una compagnia teatrale, e di sua sorella Anna, che ancora vive a Olginate, è deceduta all’età di 91 anni.

Il comico, attore e regista era molto legato al suo paese di origine tanto da aver girato il suo ultimo film da regista ‘Cento domeniche’.

I funerali e il cordoglio del paese

Come ha fatto sapere Laprovinciaunicatv, l’intero paese di Olginate è rimasto molto scosso dalla perdita della donna e sono stati diversi i pensieri a lei indirizzati oltre a quelli destinati alla famiglia Albanese.

Secondo quanto si apprende, proprio a Olginate, giovedì 23 gennaio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’ Agnese, sarà officiato il funerale della donna che in “molti ricordano dedita alla famiglia e molto riservata”.