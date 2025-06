Video esclusivo mostra Belen Rodriguez in lite a Milano: “Te la rompo la testa”, la denuncia per rottura del setto nasale.

Un video esclusivo ha riacceso i riflettori su Belen Rodriguez, protagonista di una controversa lite avvenuta il 3 maggio scorso fuori da un noto locale milanese. La clip, pubblicata dal giornalista Gabriele Parpiglia, mostra chiaramente la showgirl durante un acceso alterco con una ragazza di nome Michelle, che secondo le ricostruzioni avrebbe riportato una rottura del setto nasale a causa della rissa. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Il video integrale della lite con Belen Rodriguez

Nel video condiviso da Gabriele Parpiglia, che è diventato virale sui social media, si sente distintamente Belen Rodriguez pronunciare la frase urlando “Te la rompo la testa“, mentre spinge la ragazza contro la vetrata del dehor del ristorante.

https://t.co/sw0othJ5kg



–



ABBIAMO PROVATO A

SENTIRE MICHELLE CHE HA

RIPORTATO LA ROTTURA DEL SETTO NASALE NELLA RISSA CON BELEN. MA NON VUOL RILASCIARE DICHIARAZIONI.

CONDANNIAMO OGNI FORMA DI VIOLENZA MA AUGURIAMO

ALLA RODRIGUEZ DI RITROVERÀ UNA SERENITÀ

EVIDENTE PERSA… pic.twitter.com/kmMlUDPGK3 — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) June 15, 2025

La lite sarebbe scoppiata perché la showgirl aveva fretta di uscire dal locale, dato che il suo taxi l’aspettava, e la ragazza si trovava davanti a lei nella fila per pagare. Michelle, però, sostiene di aver semplicemente chiesto di aspettare un attimo, scatenando così la reazione violenta della Rodriguez.

Le conseguenze della lite e la denuncia

Michelle ha denunciato ufficialmente Belen Rodriguez per la frattura al naso subita durante l’alterco. Nonostante il clamore mediatico, la ragazza ha scelto finora di non rilasciare dichiarazioni pubbliche. Dall’altra parte, la showgirl non ha né confermato né smentito l’accaduto, lasciando aperti diversi dubbi sulla vicenda.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato il video integrale nella sua newsletter, sottolineando come quella che inizialmente era solo una voce di corridoio ora abbia una prova visiva e sonora inequivocabile. Parpiglia ha inoltre tentato di contattare Michelle, la controparte della lite, senza però ottenere dichiarazioni.