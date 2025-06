Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, ricoverato d’urgenza a causa di un’overdose: “È stato fortunato a sopravvivere”.

Momenti di grande apprensione per Cher, che si trova attualmente accanto al figlio Elijah Blue Allman, ricoverato d’urgenza in ospedale per un’overdose. La celebre cantante, che di recente ha annunciato il suo ritiro dalle scene, ora si sta concentrando sulla salute del suo figlio, ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Cher: il figlio va in overdose

Secondo quanto riportato dal sito TMZ, il 48enne è stato trasportato ieri mattina presso l’ospedale di Joshua Tree, in California.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero critiche: “Sta ricevendo le migliori cure possibili. È stato fortunato ad essere sopravvissuto” hanno riferito fonti vicine alla famiglia.

Il figlio della celebre artista e dell’ex musicista Gregg Allman, scomparso nel 2017, ha una lunga storia di dipendenza alle spalle. Da anni combatte con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti, già emersi pubblicamente in varie interviste.

Una lunga battaglia contro la dipendenza

Elijah Blue Allman aveva già raccontato nel 2014 di aver cominciato a fare uso di droghe a soli 11 anni.

“Ho rischiato l’overdose più volte. Cercavo di tenermi in salvo, ma non è mai davvero possibile” dichiarò all’epoca.

Proprio per tutelarlo, nel 2023 Cher aveva chiesto ufficialmente alla Corte Superiore di Los Angeles di diventare la sua tutrice legale, sostenendo che il figlio non fosse in grado di gestire le proprie finanze a causa della dipendenza.

L’artista, che non ha mai nascosto il proprio dolore di madre, aveva commentato: “Sto solo cercando di aiutare mio figlio“. Secondo TMZ, la situazione legale si è parzialmente risolta alcuni mesi dopo, con la cantante impegnata ancora oggi nel supportare il figlio durante la sua fragile ripresa.