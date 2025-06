“Ma è diventata Carmen Russo”: Ludovica Valli replica agli haters

Un video pubblicato sui social da Ludovica Valli ha visto alcuni haters andarle contro provocandone una forte, ma composta, risposta.

Aveva fatto discutere la scelta di Ludovica Valli dopo l’arrivo del terzo figlio di tenere il calco della placenta. Ora, invece, la famosa influencer è tornata a far discutere non per questioni legate alla famiglia per dei commenti a livello fisico ricevuti, non certo carini. La donna ha pubblicato una clip video su TikTok, ricevendo pareri contrastanti.

Ludovica Valli: le critiche per l’aspetto fisico

Tra i volti più seguiti sui social e, va detto, spesso contestati c’è sicuramente Ludovica Valli che ha fatto parlare in passato non solo per questioni legate alla sua famiglia e al suo lavoro ma anche per episodi che hanno visto coinvolte le sue sorelle. Ad ogni modo, l’ultima querelle l’ha vista finire nel mirino degli haters per il suo aspetto fisico.

Ludovica Valli – www.donnaglamour.it

Nello specifico l’influencer ha pubblicato un video ironico su TikTok mentre si trovava al mare con la famiglia, il compagno Gianmaria Di Gregorio e la terza figlia Lola. L’ex tronista si è mostrata in costume senza trucco ed è stata criticata per il suo aspetto con tanto di paragone inatteso.

Il video contestato e la risposta agli haters

Dando uno sguardo ai commenti sotto alla clip video della Valli, infatti, c’è stato chi l’ha accusata di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica e di essersi trasformata: “Cavolo, era così bella”, “Ma cosa le è successo in faccia?”, hanno domandato alcuni.

Scorrendo le reazioni, a far parlare sono state quelle meno carine: “Quanto è cambiata, ma cosa ha fatto in faccia soprattutto?”. Ma il commento più strano da parte di un hater è stato quello con tanto di paragone: “Ma è diventata Carmen Russo“, si è letto tra i commenti. Una frase che ha portato la Valli ad ironizzare: “Arrivarci come lei alla sue età”.

E ancora sui ritocchi, la donna ha detto: “In ogni caso ciò che ho fatto al mio viso, due punture al naso e 10 anni fa ormai 4 alle labbra (che mai più toccherò perché mi vedevo bruttissima) l’ho sempre ammesso… Ho perso anche quasi 10kg da quando ero a Uomini e Donne e lo si vede subito dal viso. In ogni caso devo piacermi io”. Insomma, haters rimessi al loro posto.