La sorella di Elodie, Fey Patrizi, ha svelato alcuni retroscena legati alla sua vita e, ovviamente, a quella della famosa cantante.

Nei giorni scorsi aveva destato scalpore uno scatto senza veli di Elodie. Adesso, l’amata cantante è tornata protagonista grazie ad alcuni inediti retroscena raccontati da sua sorella Fey Di Patrizi. La ragazza, parlando a DiPiù, ha svelato come la cantante sia arrivata all’apice superando anche alcune problematiche legate al proprio carattere. Tra i vari passaggi, poi, anche alcuni molto personali sulla sua vita.

Elodie, la sorella Fey si racconta

La sorella di Elodie, Fey, come detto, è stata protagonista di una interessante intervista a DiPiù. In certi passaggi, la donna ha parlato del suo lavoro e della sua vita privata. “Il mio talento è creare cocktail. In questo campo mi considero un vero genio. Quella per i cocktail è una ‘fissazione’ che mi è venuta quando ero appena diciottenne lavorando in un bar, a Roma. Per avviare l’attività di Milano ce la siamo cavata da sole io e la mia compagna Giulia. Lei è di Latina, l’ho conosciuta sui social tre anni fa”.

Elodie – www.donnaglamour.it

E proprio sulla sua relazione con Giulia, Fey ha detto: “Ci piacerebbe comprare casa, qui a Milano. E vorremmo avere un figlio. Penso che per ogni coppia un figlio sia il suggello ideale e penso che un figlio mio farebbe molto felice mia madre, mio padre e la mia amata sorella Elodie“.

Come era la cantante da piccola

Proprio spostando l’attenzione alla sorella, ecco Fey svelare alcuni retroscena sulla cantante. “Lei in casa cantava sempre. Aveva solo un problema: del suo talento si vergognava. Era timidissima e si vergognava proprio di cantare fuori casa, davanti a sconosciuti”, ha raccontato la ragazza. “[…] Sembrava sempre che la musica fosse un sogno troppo grande per lei, ma noi, in famiglia, eravamo tutti convinti del suo talento”. E infatti, oggi, Elodie è senza dubbio una delle migliori artiste italiane in circolazione.