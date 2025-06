L’ex volto di Amici, Antonia Nocca, criticata a seguito della sua esibizione al Pride. La risposta della cantante agli haters.

Nelle scorse ore il vincitore dell’ultima edizione di Amici, Daniele, ha svelato alcuni retroscena sul suo trionfo. Ora, invece, a far parlare è un’altra allieva del talent di Canale 5, Antonia, che si è trovata al centro di una polemica a causa di una sua esibizione non troppo convincente in occasione del recente Pride a Milano.

Antonia e l’esibizione al Pride

Lo scorso fine settimana a Milano si è tenuto il Pride e centinaia di persone sono scese per le strade o si sono esibite per lanciare un messaggio di inclusione e amore. Tra queste persone anche Antonia Nocca, fresca di partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La ragazza, però, è stata protagonista di una perfomance che ha lasciato un po’ tutti perplessi.

Dando uno sguardo anche alle clip video diffuse sui social, è stato possibile comprendere come la ragazza, sicuramente ancora inesperta, abbia avuto qualche difficoltà durante la propria esibizione che non è stata impeccabile. Proprio questo l’ha portata a ricevere diverse critiche sia da parte di chi era presente sia da chi ha poi visto tutto sul web.

Le reazioni e la replica

Moltissimi utenti del web si sono domandati in modo poco carino come mai Antonia si sia esibita con queste evidenti difficoltà e, a detta di alcuni, anche con alcune stonature: “Ma cosa ha fatto alla voce?”, “Ma perché non studia questa ragazza?”, ha detto qualche utente.

Dal canto suo la giovane artista ex Amici ha scelto una risposta serena che fa capire come la ragazza abbia intenzione di imparare anche da queste giornate: “Amici è stato un percorso di crescita, io provenivo davvero dalla mia cameretta, è stato un cambio di vita totale. Mi sento cresciuta a livello artistico, molto, ma anche a livello personale. E per la prima volta sono riuscita a vedere alcune cose da sola e a costruirmi delle cose da sola, per amore della musica. Questa è la quarta volta che canto in una piazza ed è bellissimo perché mi sa che questa è la piazza dove ho cantato con più gente di sempre. Spero sempre che arrivi quello che voglio dire. Pride per me è amore”, le parole di Antonia.