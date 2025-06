L’assenza dalla tv di Barbara D’Urso ha fatto tanto parlare. Alcuni colleghi non si sono scordati di lei: ecco chi. Le parole di Carmelita.

Il nome di Barbara D’Urso è chiacchieratissimo nelle ultime settimane. Dopo una serie di indiscrezioni sul suo possibile ingaggio nel cast di Ballando con le Stelle, si è tornati a parlare della possibilità di vederla o meno condurre un programma in Rai fino all’ipotesi persino di un veto “imposto” alla tv di Stato. Sul tema ha voluto dire la sua la diretta interessata che ha anche svelato i due colleghi che le hanno fatto sentire la propria stima e vicinanza in questo periodo di assenza dal piccolo schermo.

Barbara D’Urso e le voci sul ritorno in tv

Intervistata dal Corriere della Sera, Barbara D’Urso ha sottolineato prima di tutto cosa ci sia stato dietro al suo addio dalla televisione: “Non sono scomparsa per mia scelta“, ha tenuto a precisare. “Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

E sulle emozioni provate in questo periodo, o meglio, dal suo addio a Mediaset: “È dalle ore 16.30 del 26 giugno del 2023, quando ho avuto per vie traverse la notizia che non avrei più fatto parte della trasmissione che avevo creato io nel 2008, che leggo qualsiasi cosa su di me. Cose anche molto spiacevoli. Ma sono fortunata. Il pubblico che ho coltivato in questi 50 anni di carriera mi supporta in una maniera incredibile, mi ferma per strada, mi chiede perché non torno, mi dice che è una ingiustizia. Paradossalmente, il mio non esserci è stato più forte della mia presenza“.

I due colleghi che le sono stati vicino

in questa ottica, rispondendo ancora ad una domanda del Corriere in merito a chi le sia stato vicino in questo periodo di assenza, Carmelita ha aggiunto: “Si è esposto pubblicamente solo Gerry Scotti, ha detto che da telespettatore io gli mancavo. Ed è stata molto carina Simona Ventura, con Giovanni Terzi: in privato ieri mi ha chiamato dicendo che è assolutamente ingiusto quello che stavo vivendo. Gli altri? Mah…”, ha detto con un filo di stupore e amarezza.