“Mi tiro fuori”: Daniele Dal Moro è tornato single, l’annuncio sui social

Sembra essere terminata la storia d’amore tra Daniele Dal Moro e la bellissima Yulia. Le storie social dei due non lasciano spazio ad interpretazioni.

Era stato protagonista di un racconto sconcertante in merito ad una aggressione in treno. Ora Daniele Dal Moro, ex volto anche del GF, è tornato a far parlare per la sua relazione, a quanto pare terminata, con la bella fidanzata, Yulia. I due hanno pubblicato delle stories sui social che non sembrano lasciare dubbi in merito.

Daniele Dal Moro tornato single

Nei mesi scorsi, Daniele Dal Moro era tornato a far parlare della sua vita privata dopo la nota relazione con Oriana Marzoli avviata ai tempi del Grande Fratello. Il ragazzo aveva difeso pubblicamente la bellissima Yulia “ufficializzando” la loro storia e facendo capire di essere molto presto dalla giovane 20enne che vanta un importante seguito sui social.

A distanza di qualche tempo da quella sorta di annuncio, però, ecco che la relazione tra i due sembra essere conclusa. Dal Moro ha condiviso una storia emblematica con la quale ha, di fatto, fatto eco a quella della ragazza. Il giovane è tornato single e sembra intenzionato a voltare radicalementa pagina come da lui stesso spiegato.

Le stories social della ex coppia

La bellissima Yulia, tramite una serie di scritte sui social, ha anticipato Daniele annunciato, di fatto, la fine della storia: “Mi tiro indietro”, le sue parole. E ancora: “Non ho più intenzione di giustificarmi, spiegarmi o difendermi. La mia energia non è infinita e preferisco spenderla per guarire, ricostruirmi e stare bene. Fine. Ora inizio a pensare a me”.

A stretto giro è arrivato il messaggio anche di Dal Moro che ha condiviso una storia a sfondo scuro mentre si trovava da solo in auto con scritto: “È ora di innamorarmi di nuovo di me stesso“. Nessun dettaglio, nessuna spiegazione ma un “addio” che sembra evidente tra i due. Staremo a vedere se i ragazzi vorranno fornire qualche informazione in più nei prossimi giorni.