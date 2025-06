Una foto in compagnia pubblicata da Elisabetta Gregoraci ha fatto pensare ad una frecciata ad Antonella Fiordalisi. Ecco cosa sappiamo.

Qualche tempo fa aveva ironizzato sulla sua gelosia, adesso Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare per quella che, a detta di molti, è parsa una frecciata verso l’attuale fidanzata del suo ex, ovvero Antonella Fiordelisi che da qualche tempo fa coppia fissa con Giulio Fratini. Sui social, la Gregoraci ha, infatti, pubblicato qualcosa di molto particolare…

Elisabetta Gregoraci e la presunta frecciata

Non è passata inosservata, come detto, l’ultima storia pubblicata su Instagram da Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore ha condiviso uno scatto che ha subito fatto discutere, soprattutto per il contesto e per il tempismo. La showgirl è stata immortalata sorridente mentre chiacchiera con una donna in mezzo alla strada, apparentemente per caso.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

Ma chi è la donna accanto a lei? Si tratterebbe di Antonella, la madre di Giulio Fratini, attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi, nonché ex fiamma della stessa Gregoraci. La storia ha già acceso i riflettori del gossip estivo, dato che Fratini è appunto sentimentalmente legato alla Fiordelisi, influencer e volto noto della tv, spesso al centro di discussioni social. Proprio per questo, l’incontro tra Elisabetta e la madre del nuovo compagno della Fiordelisi è stato interpretato da molti come un gesto tutt’altro che casuale.

La foto con la mamma di Giulio Fratini

I rapporti tra Elisabetta e Antonella non sono mai stati idilliaci, e tra le due non sono mancate frecciatine in passato, sia dirette che velate, spesso proprio attraverso i social. L’incontro con la signora Antonella, madre di Giulio, sembra ora aggiungere un ulteriore capitolo a questa sottile rivalità. A rendere tutto ancora più particolare è stata la caption inserita dalla Gregoraci nella storia, che recita: “Gli incontri quelli belli a FDM – Antonella”.

Un tono affettuoso, quasi familiare, rivolto proprio alla madre dell’attuale fidanzato della Fiordelisi. Un dettaglio che non può essere ignorato: chiamarla per nome, sottolineare la spontaneità dell’incontro e aggiungere l’emoji del cuore, sembrano comporre un messaggio chiaro, seppur elegante. Una frecciatina ben assestata ad Antonella? Chi lo sa. Staremo a vedere se ci saranno risposte.