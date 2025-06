Dopo le voci sul presunto ritorno di Barbara D’Urso in rai spuntano voci di un presunto veto da parte di Mediaset: cosa sta succedendo.

Sono mesi che si parla del presunto ritorno di Barbara D’Urso in Rai dopo la fine della lunga collaborazione con Mediaset. Tra rumors, smentite, e ancora rumors, negli ultimi giorni, in seguito alla presentazione dei palinsesti Rai, è spuntata una nuova preoccupante voce. Secondo le indiscrezioni, pare che Mediaset potrebbe aver messo un veto sull’ingresso della conduttrice napoletana nella Tv di Stato.

A rompere il silenzio ci ha pensato la stessa D’Urso che ha svelato come stanno le cose.

Barbara D’Urso rompe il silenzio sul veto di Mediaset

A due anni dall’addio a Mediaset, la storica conduttrice ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui affronta apertamente le voci su un presunto veto alla Rai per non irritare l’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

“Non ci credo – ha dichiarato Barbara D’Urso – ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con la famiglia Berlusconi“.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Intanto, l’ipotesi di un ritorno di Barbara D’Urso in Rai si fa concreta. “Il mio programma è pronto” rivela la conduttrice, spiegando di aver incontrato il direttore dell’’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, insieme al CEO di Fremantle Italia.

Il format, inizialmente definito come una sorta di “Non è Carràmba!“, si discosta però dallo storico show: sarà un contenuto “Bello, elegante, popolare e commovente“, pensato per quattro o cinque puntate in prima serata su Rai 1.

Nessun veto politico: “Non posso pensare che la Rai accetti imposizioni”

Al centro della polemica, le indiscrezioni secondo cui Fratelli d’Italia e Forza Italia si sarebbero opposti al ritorno della D’Urso per non creare attriti con Mediaset.

“Sarebbe orribile se la Rai accettasse veti politici“, commenta la conduttrice. E su Marina e Pier Silvio Berlusconi ribadisce: “Sarò sempre grata, li considero amici“.

Barbara D’Urso racconta anche il momento difficile seguito all’estromissione da Pomeriggio Cinque nel 2023, ma senza cedere al vittimismo. “La pazienza è la virtù dei forti. E io sono forte” dichiara, aggiungendo che il suo pubblico non l’ha mai abbandonata. “Il mio non esserci è stato più forte della mia presenza” afferma con orgoglio.

Intanto, nonostante il programma non sia ancora stato ufficializzato dai vertici Rai, l’attesa dei fan cresce. Ora resta solo da capire se Rai darà davvero il via libera, superando eventuali resistenze interne.