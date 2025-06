Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un Altro, arrestato a Cervinia con l’accusa di maltrattamenti. Scopri i dettagli dello scandalo.

Un nuovo scandalo colpisce il mondo della televisione: Daniel Nilsson, noto come il Bonus del quiz show di Canale 5 Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua compagna. Il modello svedese, come scritto da Il Corriere riportato da Today, si trovava a Breuil-Cervinia per una vacanza, quando, durante un’accesa lite con la fidanzata, figlia dell’ambasciatore italiano a San Marino, sarebbe passato alle mani. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia.

Daniel Nilsson arrestato: che cosa è successo

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che sottolinea come alcuni presenti, spaventati dal comportamento dell’uomo, abbiano allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, calmando Nilsson e raccogliendo la drammatica testimonianza della vittima.

Daniel Nilsson arrestato per un «codice rosso» a Cervinia, è accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna https://t.co/rBRLlDP0CV — Corriere della Sera (@Corriere) June 29, 2025

Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazza avrebbe riferito di episodi di violenza ripetuta nel tempo, aggravando ulteriormente la posizione del noto volto televisivo. Di fronte a queste dichiarazioni, per Daniel Nilsson sono scattate le manette.

Il modello è stato trasferito in una camera di sicurezza a Cervinia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per oggi, lunedì 30 giugno, presso il Palazzo di Giustizia di Aosta.

Shock tra i fan di Avanti un Altro

La notizia ha scosso profondamente il pubblico affezionato del game show di Mediaset Avanti un Altro, dove Nilsson ricopriva il ruolo del Bonus che lo ha reso un volto noto della televisione.

Il suo arresto pone un’ombra sulla trasmissione e apre interrogativi sul futuro del programma e della presenza del modello al suo interno.

Mediaset non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma la vicenda è destinata a far discutere ancora a lungo, soprattutto sui social. Si attendono sviluppi dopo l’udienza odierna, che potrebbe chiarire meglio la situazione giudiziaria del volto noto di uno dei quiz più seguiti della televisione italiana.