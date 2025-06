Myrta Merlino presto potrebbe dire addio a Pomeriggio 5: gli ultimi rumors vedrebbero Cesara Buonamici come possibile sostituta.

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Myrta Merlino fuori dalla conduzione di Pomeriggio 5, e non mancano le speculazioni sul volto che potrebbe prendere il suo posto. Dopo una stagione intensa ma segnata da risultati altalenanti, la giornalista è pronta a trasferirsi su Rete 4 per guidare un nuovo programma di approfondimento.

Intanto, a Cologno Monzese si lavora per individuare la figura giusta per rinnovare il volto del talk show pomeridiano di Canale 5. E secondo i rumor più insistenti, in cima alla lista dei desideri di Pier Silvio Berlusconi ci sarebbe Cesara Buonamici. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Mediaset punta su volti autorevoli per rilanciare il programma

L’obiettivo dei vertici Mediaset è chiaro: dare una svolta a Pomeriggio 5, con una conduzione capace di coniugare autorevolezza, empatia e sobrietà.

Cesara Buonamici, volto storico del TG5 e attuale opinionista del Grande Fratello, sarebbe la candidata ideale secondo Berlusconi. Tuttavia, pare che la giornalista non sia intenzionata a stabilirsi quotidianamente nella fascia pomeridiana.

CESARA BUONAMICI

Secondo indiscrezioni, la stessa Cesara Buonamici avrebbe indicato un possibile nome per raccogliere il testimone del programma: Simona Branchetti.

La giornalista di Mediaset, già alla guida di Morning News, è apprezzata per la sua capacità di trattare l’attualità in modo chiaro e diretto, ed è un volto familiare per il pubblico di Canale 5.

L’estate decisiva per il futuro di Pomeriggio 5

Le decisioni definitive verranno prese nel corso dell’estate, ma è ormai evidente che Pomeriggio 5 è destinato a una nuova fase.

Dopo l’era D’Urso e l’esperimento Merlino, Mediaset cerca una nuova guida che sappia rinnovare il format e recuperare il consenso del pubblico. La partita è aperta, ma la direzione è chiara: il cambiamento è all’orizzonte. Ora non ci resta che attendere i prossimi annunci ufficiali.