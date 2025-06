La cantante Madame si sfoga sui social: il duro commento contro i tormentoni estivi, “Meglio essere dimenticata”.

Con uno sfogo crudo e appassionato su Instagram, Madame, che negli scorsi mesi è stata vittima di un furto, ha deciso di rompere il silenzio discografico spiegando il motivo della sua assenza e lanciando una dura critica contro il fenomeno dei tormentoni estivi. La cantautrice vicentina ha denunciato apertamente una musica ormai ridotta a semplice prodotto commerciale. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Madame: “Preferisco essere dimenticata”

“Basta intasare ‘’arte di me**a, preferisco essere dimenticata” ha scritto Madame tra le sue storie Instagram, prendendo di mira chi produce brani senza anima solo per raggiungere le vette delle classifiche. Il messaggio è arrivato forte e chiaro: per l’artista, l’arte non può e non deve essere sacrificata per il profitto.

Qui il duro sfogo della cantante.

Dalle Stories di Madame 🔥 pic.twitter.com/FcBkXHu77Z — Trash Italiano (@trash_italiano) May 31, 2025

Nel suo sfogo, Madame ha parlato di una creatività ormai “svuotata” e meccanica: “Non sopporto chi lavora 24/7 a cose non ispirate solo per vendere“.

La cantautrice ha definito la musica estiva “vuota e non ispirata”, realizzata senza autenticità, e ha esortato gli artisti a lasciare spazio alla vera espressione artistica: “L’arte non è un cesso, fatela respirare“.

Una scelta di coerenza per Madame

Madame ha anche spiegato il suo lungo silenzio discografico, sottolineando che la sua assenza non è casuale, ma frutto di una scelta precisa. “Meglio dimenticata perché non pubblico, che perché sono scarsa” ha continuato la cantante.

In un mondo musicale dominato dalla logica del “più è meglio”, Madame ha scelto di prendersi una pausa e di allontanarsi dai meccanismi attuali della musica italiana. Ha, così, scelto di difendere il valore dell’ispirazione e il diritto di tacere quando non si ha nulla di autentico da dire. Una presa di posizione che divide, ma che conferma la sua identità artistica fuori dagli schemi.