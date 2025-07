Durissima critica, anche per la scelta fatta, da parte di Pier Silvio Berlusconi sui reality condotti da Diletta Leotta e Ilary Blasi, La Talpa e The Couple.

La presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset ha già dato grandi indicazioni su quella che sarà la strada del Biscione. Dopo la scelta del nuovo conduttore di Pomeriggio 5 dopo Myrta Merlino, ecco anche Pier Silvio Berlusconi prendere la parola in merito a ciò che il pubblico dovrà aspettarsi dalle reti dell’azienda. In questo senso non sono mancate sorprese, anche relative al passato.

Pier Silvio Berlusconi e il GF Nip con la Ventura

Tra i vari passaggi dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset non è mancata una menzione per il Grande Fratello che vedrà, nella sua versione originale senza volti famosi, il ritorno di Simona Ventura al Biscione. “Noi vogliamo che duri 100 giorni, non di più, e che racconti delle storie vere”, ha detto l’ad di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi – www.donnaglamour.it

E ancora: “Bisogna mettere persone che hanno qualcosa da dire, vorremmo che avesse del glam, inteso come bellezza, e vorremmo che il numero dei concorrenti fosse il minimo possibile così il pubblico si può affezionare. È un prodotto di Endemol e ci dobbiamo sedere a un tavolo: ho detto come lo vorremmo noi e faremo in modo che sia così”.

La stoccata a La Talpa e The Couple

Se si parla di reality, l’amministratore delegato Mediaset non ha potuto non commentare i flop de La Talpa, con Diletta Leotta, e The Couple, con Ilary Blasi. “Non mi sono piaciuti per niente”, ha esordito Berlusconi. E ancora: “Sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto, sono venuti male. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia. Non sono fatti da noi, ma abbiamo comunque sbagliato”, ha aggiunto facendo un personale mea culpa.