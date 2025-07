Matrimonio a prima vista 15: quando inizia, le coppie e le novità

Matrimonio a prima vista si prepara a tornare in televisione con l’edizione numero 15: ecco quando inizia, le coppie e tutte le novità.

Gli esperti di Matrimonio a prima vista sono già al lavoro per costruire una nuova e scoppiettante stagione, la numero 15 per l’esattezza. Quest’anno, tra l’altro, c’è una grandissima novità che, molto probabilmente, non entusiasmerà tutti i telespettatori. Scopriamo quando inizia, le coppie, la new entry e il grande escluso.

Matrimonio a prima vista 15 torna in tv con una grande novità

Matrimonio a prima vista 15 sta scaldando i motori. Il programma, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, verrà trasmesso come sempre su Real Time, ma quest’anno andrà in scena con una grande novità. Uno dei volti storici del format, presente fin dalla primissima stagione, ha lasciato la squadra degli esperti e al suo posto è stato scelto un personaggio del tutto sconosciuto al grande pubblico.

Ad abbandonare il team di Matrimonio a prima vista 15 è il sociologo Mario Abis, mentre la new entry risponde al nome di Giulia Davanzante. Psicologa clinica con approccio sistemico-relazionale, è esperta nell’impatto delle relazioni e dell’attaccamento sullo sviluppo della personalità. Come fatto da colui che l’ha preceduta, affiancherà la psicoterapeuta specializzata in sessuologia clinica Nada Loffredi e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto.

Al momento, la nuova stagione dell’esperimento sociale è ancora in fase di casting, per cui non sono noti i nomi delle coppie che hanno accettato di mettersi alla prova.

Quando inizia Matrimonio a prima vista

La data d’inizio di Matrimonio a prima vista non è stata ancora resa pubblica. Sappiamo, però, che la nuova stagione sarà composta 9 episodi della durata di 60 minuti ciascuno. Come accaduto in passato, le puntate saranno disponibili in anteprima streaming su Discovery+ e in un secondo momento in chiaro su Real Time. In entrambi i casi, a rilascio settimanale.