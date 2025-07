Palinsesti Mediaset 2025-26, tutte le novità: da Max Giusti a Simona Ventura

Rivoluzione nel Biscione: presentati i palinsesti Mediaset 2025-26 con tantissime novità volute da Pier Silvio Berlusconi. I dettagli.

Dopo le primissime mosse annunciate su Striscia la Notizia e Paperissima Sprint (e non solo), ecco ufficialmente svelati i palinsesti Mediaset 2025-26 con tanto di novità per quanto riguarda la programmazione delle varie reti e i conduttori che saranno protagonisti nella prossima stagione televisiva. Pier Silvio Berlusconi ha dato inizio ad una vera e propria rivoluzione.

Palinsesti Mediaset 2025-26: grandi novità

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia in merito allo slittamento dell’inizio di Striscia la Notizia a novembre e non più a settembre ma ora ci sono tutte le informazioni al completo in merito alla prossima stagione televisiva di Mediaset 2025-26. Alla presentazione dei palinesti ecco le novità che riguardano trasmissioni e conduttori.

Pier Silvio Berlusconi – www.donnaglamour.it

Sicuramente le news più salienti riguardano il debutto di Max Giusti su Canale 5 e l’affidamento a Gianluigi Nuzzi di ‘Pomeriggio Cinque’ al posto di Myrta Merlino che, però, “resta nella squadra Mediaset” come ha tenuto a precisare Berlusconi. ‘Avanti un altro’ e Paolo Bonolis confermatissimi in pre serale. Novità anche nei reality con Simona Ventura al timone del Grande Fratello Nip e Alfonso Signorini confermato in quello Vip.

Su Canale 5 sbarcano anche Bianca Berlinguer e Federica Rampini, con una programma che si intitolerà “Risiko”. Confermati Gerry Scotti e ovviamente Maria De Filippi.

Per quanto riguarda l’informazione, novità su Italia 1 che avrà un prime time di docu-fiction crime: “Blackout” con Costanza Calabrese. Mentre su Retequattro dopo il Tg4, Nicola Porro condurrà un nuovo programma che racconterà il fatto del giorno – tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – e si intitolerà “Dieci minuti”. Ci sarà anche “Real politik” condotto da Tommaso Labate. In prime time, sulla quarta rete, anche ‘Giganti’ condotto da Tony Capuozzo. Confermate anche le varie trasmissioni ‘Quarta Repubblica’, ‘E’ sempre Cartabianca’, ‘Fuori dal coro’, ‘Dritto e rovescio’, ‘Quarto grado’ e ‘Zona Bianca’.

Altri dettagli sui programmi e le serate

Per quanto riguarda gli altri programmi sono previsti anche ‘Io canto Family’, ‘Chi vuol essere milionario torneo’, ‘Scherzi a parte’ e su Italia 1 anche Zelig On.

Inoltre sono previste le ficton ‘Alex Bravo’ con Marco Bocci, ‘Buongiorno Mamma!’ con Raoul Bova, ‘A testa alta’ con Sabrina Ferilli, la seconda stagione di ‘Vanina’ e ‘Una nuova vita’ con Anna Valle. Ci sarà spazio anche per ‘Colpa dei sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik, ‘I Cesaroni’, la fiction ‘Erica’ con Vanessa Incontrada e la terza stagione di ‘Viola come il mare’. Tra le novità anche ‘Il Don’.

Non mancherà Silvia Toffanin con Verissimo con una novità legata alla trasmissione con quattro serate in prime time. Inoltre ci sarà il ritorno di Pio e Amedeo e anche tre serate in autunno di spettacolo e musica con Gigi D’Alessio insieme a Vanessa Incontrada.