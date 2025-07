“Affari Tuoi? Un giochino vicino all’azzardo”: la stoccata di Pier Silvio

Ai palinsesti Mediaset ecco la frecciata di Pier Silvio Berlusconi alla trasmissione di Rai 1 Affari Tuoi, ora condotta da Stefano De Martino.

Ne ha avuto davvero per tutti Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-26. Oltre alle risposte su Barbara D’Urso, l’ad di Mediaset ha avuto modo di parlare della concorrenza, ovvero della Rai, con tanto di stoccata diretta al format di successo Affari Tuoi, da quest’anno condotto da Stefano De Martino sul quale, tra l’altro, il numero uno del Biscione si è lasciato scappare una “confessione”…

Pier Silvio Berlusconi “contro” Affari Tuoi

Con grande visione e anche attenzione alle parole usate, Pier Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-26, si è trovato a parlare anche della Rai con focus ad Affari Tuoi, indubbiamente una delle trasmissioni di maggiore successo della rete rivale che da quest’anno ha vantato l’arrivo di Stefano De Martino al timone.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Mi chiedo se sia giusto che la Rai servizio pubblico mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere”, ha dichiarato l’ad di Mediaset le cui parole sono state riprese dai principali organi di informazione.

In questo senso, Berlusconi ha anche aggiunto: “La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai”. Al netto della frecciata bella e buona, Pier Silvio ha aggiunto con onestà: “Detto questo, tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere“.

E su Stefano De Martino…

Parlando di Affari Tuoi e del successo avuto anche quest’anno grazie all’approdo di Stefano De Martino, Berlusconi non si è fatto mancare un passaggio proprio sul conduttore che, a quanto pare, era stato oggetto della attenzioni proprio di Mediaset. In merito al giovane presentatore, infatti, l’ad del Biscione ha confermato l’esistenza di una trattativa con Mediaset, interrotta poi dal passaggio del conduttore su Rai1: “È stato Amadeus a fare il crack e ad aprirgli la strada. Al suo posto avrei fatto la stessa scelta”.