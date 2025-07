Curiosa mossa da parte di Belen Rodriguez: Il nome di sua figlia, Luna Marì, sarebbe diventato un marchio registrato.

Ha lanciato nelle scorse ore la curiosa maschera vaginale nella linea dei suoi prodotti di bellezza. Adesso Belen è tornata a far parlare per un’altra vicenda legata al mondo del lavoro ma connessa strettamente anche alla sua vita privata. Pare, infatti, che il nome di sua figlia, Luna Marì, sia diventato un marchio registrato.

Belen: il nome di Luna Marì marchio registrato

Ci sono novità importanti e curiose sotto il profilo personale e professionale da parte di Belen Rodriguez. Pare, infatti, che il nome di sua figlia, Luna Marì, sia diventato un marchio registrato. Ad acquistarne i diritti è stata la società The Family Factory Srl, controllata al 99% dalla showgirl argentina. Una mossa che ha permesso alla modella e conduttrice di assicurarsi l’esclusiva sull’utilizzo commerciale del nome della figlia avuta da Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Con questa mossa, l’argentina potrà a tutti gli effetti sbizzarrirsi a livello commerciale con prodotti, presumibilmente profumi, vestiti o simili, utilizzando il nome della sua bimba, la sua secondogenita.

I dettagli

A parlare della novità in casa dell’argentina sono diversi media nostrani che citano Affari e Maranza. Secondo quanto si apprende, la registrazione del nome della bambina sarebbe stata avviata già nel 2022. Pochi mesi dopo la nascita della piccola, infatti, Belen si sarebbe mossa in questo senso con le idee chiare. La donna si sarebbe rivolta al Registro europeo delle proprietà intellettuali per dare il via alla pratica che, a quanto pare, dopo qualche mese si è conclusa. Da quel momento, la showgirl argentina è di fatto l’unica ad avere il diritto di utilizzare il nome Luna Marì per attività commerciali.

A questo punto non resta che attendere delle novità da parte dell’argentina per capire che strada voglia intraprendere e quali idee verranno per sfruttare al massimo questa mossa strategica dal punto di vista professionale. Anche per la piccola, guardando al futuro, potrebbe essere un qualcosa di positivo ai fini lavorativi.