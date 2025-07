Cristina Plevani si confessa: ecco perché non parla mai di Pietro Taricone

Ha vinto il GF e ora L’Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani si racconta e svela anche dei particolari dettagli piuttosto privati.

Una grandissimo traguardo raggiunto, ancora una volta in un reality: Cristina Plevani ha trionfato a L’Isola dei Famosi 2025 dopo aver vinto la famosa prima edizione del Grande Fratello. La donna ha parlato del successo ottenuto e dei soldi vinti ma anche di altri argomenti. Nelle ultime ore, infatti, la trionfatrice del programma dell’Honduras ha rilasciato una bella intervista a SuperGuida Tv nella quale ha parlato anche di Pietro Taricone.

Cristina Plevani e il successo a L’Isola dei Famosi 2025

Nel corso dell’intervista a Superguida Tv di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Cristina Plevani ha spiegato perché sia riuscita a vincere L’Isola dei Famosi 2025 dopo il successo nella prima edizione del Grande Fratello: “Nel mio paese la gente ha rifesteggiato dopo 25 anni. Sono stati tutti contenti soprattutto del fatto che non hanno avuto sorprese, nel senso mi conoscono e hanno rivisto me sull’isola quindi non hanno avuto sorprese di dire non è lei”.

E su quale sia stato il suo segreto a L’Isola: “Se il pubblico ha rivisto la stessa Cristina di 25 anni fa? C’è chi pensava che io fosse una giocatrice perché io dicevo è un gioco e lo vivo come tale ma il mio dire è un gioco lo vivo come tale significa che io seguo le regole di questo gioco senza fare delle strategie e dire faccio questo, faccio quello […]”.

Il GF e perché non parla mai di Pietro Taricone

Facendo un passo indietro e ricordando il trionfo al Grande Fratello, la Plevani ha avuto modo di parlare anche di Pietro Taricone, un argomento molto delicato e per il quale la donna mantiene sempre un low profile: “Non ripenso al Grande Fratello in quel modo o legato a quella storia. Sono passati 25 anni non ho più quello sguardo incantato di allora”, ha dichiarato la donna.

“Il pensiero a lui (Taricone ndr) va magari in qualche ricorrenza, non ne parlo mai, non ne scrivo mai perché sui social se io scrivessi di lui nelle ricorrenze sui social è un modo per acchiappare like molto facile e queste cose a me non piacciono. Poi ho sempre detto, e l’ho promesso alla famiglia, che io non parlerò mai di lui”.

“Il 29 giugno ero sull’isola e mi sono ricordata che era era il suo onomastico, siccome dalle mie parti c’è la leggenda che il 29 giugno non si fa il bagno, ho evitato di entrare in acqua. Solo in quel momento ho pensato che era il suo onomastico“, ha ammesso ancora la Plevani sempre con grande sincerità e onestà.