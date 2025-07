Dopo aver vinto il Grande Fratello nella prima storica edizione, Cristina Plevani ha trionfato a L’Isola dei Famosi 2025. Le emozioni a mente fredda.

L’abbiamo vista a L’Isola dei Famosi 2025 e in pochi avrebbero scommesso sulla sua vittoria. Stiamo parlando di Cristina Plevani, la regina dei reality show visto che tanti anni fa fu protagonista del successo alla prima edizione del Grande Fratello. La donna si è raccontata al Corriere della Sera svelando qualche dettaglio sulle emozioni post successo anche in relazione ai soldi vinti e a chi l’ha cercata.

Cristina Plevani: il particolare messaggio ricevuto

Tra i primi passaggi dell’intervista rilasciata da Cristina Plevani al Corriere della Sera, di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, la donna ha raccontato la propria gioia per la risposta avuta dal pubblico che, a quanto pare, non l’ha dimenticata dopo quel successo della prima edizione del GF: “Significa che non è cambiato l’affetto del pubblico nei miei confronti”, ha detto la donna.

“L’ho detto subito ai miei amici: non sono contenta, sono contenta il doppio. Vuol dire che sono ancora la Cristina che piaceva 25 anni fa”, ha proseguito con grande orgoglio la Plevani che si è poi soffermata su un particolare messaggio ricevuto da parte di… Rocco Casalino. “Quello di Rocco (Casalino), mi ha fatto i complimenti e mi ha fatto veramente piacere. Io gli mando sempre gli auguri di compleanno, ma non ci vediamo e non ci sentiamo mai, per questo mi ha sorpreso: è stato inaspettato e dunque più bello”.

I soldi vinti e il commento sul futuro

Spostando poi l’attenzione sulla vincita, ovvero 100 mila euro in gettoni d’oro, circa 82 mila euro la cui mnetà andrà in beneficenza, la Plevani ha detto: “Io fino a marzo lavoravo in piscina e conosco bene quei contratti: nel 90% delle piscine sei pagata a ore, sono collaborazioni sportive, sei co.co.co., non hai malattie, non hai ferie, non hai contributi, dopo un tot sei tassata al 23%. Io ho 53 anni, se posso portare a casa qualcosa ben venga. Questa vincita rende meglio che un anno in piscina, glielo assicuro”, ha ammesso con grande onestà la donna.