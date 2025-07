Cristina Plevani è la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025: trionfa con il 49,71% dei voti in diretta su Canale 5.

Ieri sera, 2 luglio, si è conclusa l’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, tra colpi di scena e momenti emozionanti. Ma a sorprendere i telespettatori è stato il momento finale in cui è stato proclamato il vincitore del reality. Un annuncio inaspettato che ha fatto gioire i fan del programma condotto da Veronica Gentili. Scopriamo i dettagli dell’ultima puntata.

Isola dei Famosi: Cristina Plevani vince l’edizione

La finale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con un colpo di scena emozionante: Cristina Plevani è la vincitrice ufficiale del reality di Canale 5.

Dopo settimane di sfide, ritiri e colpi di scena, il pubblico ha premiato l’ex gieffina con una percentuale schiacciante del 49,71% dei voti.

A condurre la serata conclusiva è stata Veronica Gentili, che ha annunciato il verdetto davanti a milioni di telespettatori. Cristina ha battuto Mario Adinolfi (25,27%) e Jey Lillo (25,02%), classificatisi al secondo e terzo posto.

Un ritorno trionfale per Cristina Plevani

Cristina Plevani non è un volto nuovo dei reality. Infatti, la naufraga ha raggiunto e conquistato la finale 25 anni dopo la vittoria del primo Grande Fratello. Per l’occasione, ha indossato la stessa maglietta della sua prima apparizione nel reality che la rese celebre nel 2000. Il gesto nostalgico ha emozionato il pubblico, già affezionato alla sua figura genuina e determinata.

La sua vittoria a L’Isola dei Famosi rappresenta una rivincita personale, un riconoscimento da parte del pubblico che l’ha sostenuta sin dalle prime settimane di gioco, nonostante i numerosi imprevisti che hanno segnato questa edizione.

Con la vittoria di Cristina Plevani e la donazione della metà del premio di 100.000 euro in beneficenza, si chiude un’edizione intensa e piena di sorprese. Resta ora da capire se il format verrà rinnovato per una ventesima stagione nel 2026 e se rivedremo in studio volti come Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli.