Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione: avrebbe minacciato l’ex per degli orecchini da 50mila euro. La sua replica

Taylor Mega, all’anagrafe Elisa Todisco, spesso al centro del gossip, stavolta è finita al centro di una vicenda giudiziaria che sta facendo molto discutere. La celebre modella e influencer, 31 anni, è indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione ai danni dell’ex fidanzato Simone Berlini, un imprenditore di 38 anni residente a Londra. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Taylor Mega: minacce e accuse

Secondo quanto emerso dall’avviso di conclusione delle indagini firmato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, Taylor Mega avrebbe ingaggiato un uomo per minacciare l’ex e impedirgli di reclamare la restituzione di un prezioso regalo: un paio di orecchini del valore di 50mila euro, ricevuti durante la loro relazione.

Il caso si è ulteriormente aggravato a causa della figura dell’uomo coinvolto da Mega, che si sarebbe presentato come appartenente a una famiglia mafiosa calabrese, allo scopo di intimidire Berlini. Questo soggetto è ora a sua volta indagato come esecutore materiale del piano estorsivo.

Taylor Mega – www.donnaglamour.it

Oltre alle presunte minacce, la Mega è accusata anche di diffamazione per alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. In particolare, una frase pubblicata dall’influencer, “Quando sta per scoppiarti una bomba addosso, ma la playlist droppa quest’altra bomba“, è stata ritenuta dalla Procura potenzialmente offensiva nei confronti dell’ex. La difesa dell’influencer ha tuttavia sostenuto che il contenuto rifletteva un senso di minaccia percepita da Mega stessa.

La replica sui social

Nella giornata di giovedì 3 giugno 2025, Taylor Mega ha deciso di replicare con una storia su Instagram. Ha scritto: “Visto che i giornali ci hanno molto tenuto a tutelare l’uomo che mi ha fatto la denuncia, ve lo scrivo io il nome e cognome. Stiamo parlando di Simone Belleli. Dopo aver tentato di manipolare mia sorella, chiede indietro un regalo che mi aveva fatto. E siccome non lo restituisco mi denuncia per estorsione. Classica storia di un uomo che accetta di essere lasciato e prova in tutti modi a rovinarti la vita. Per fortuna è mia abitudine conservare WhatsApp e audio vari. Chi ha sbagliato pagherà…“.